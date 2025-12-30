HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Ánh Sương

Duy Anh |

Bị can Huỳnh Thị Ánh Sương đã được dẫn giải đến Trại tạm giam số 2 Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Ngày 30/12, Công an xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác rà soát, giải quyết vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, ngày 12/12, điều tra viên được bố trí tại Công an xã Xuân Phú phục hồi nguồn tin về tội phạm vụ "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 24/10/2024 tại TDP Yên Lư, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là thôn Yên Lư, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Huỳnh Thị Ánh Sương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Xuân Phú).

Quá trình củng cố hồ sơ, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Ánh Sương (sinh năm 1965, trú TDP Thượng An 1, phường Phong Thái, TP Huế) về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Sau khi các quyết định, Lệnh được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Vào lúc 15h ngày 29/12, điiều tra viên bố trí tại Công an xã Xuân Phú thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Ánh Sương và dẫn giải đến Trại tạm giam số 2 Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

