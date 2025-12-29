Bắt Lê Văn Tiền sinh năm 2005

Ngày 26/12 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Hoàn Long đã phát hiện bắt giữ 3 vụ ma tuý trên địa bàn, cụ thể:

Hoàng Văn Dũng, SN: 1996, ở phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An bị bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,267g ma tuý, loại Methamphetamine vào ngày 15/12.

Triệu Văn Hùng, SN: 1997, ở xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên bị bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,275g ma tuý, loại Methamphetamine vào ngày 23/12,

Đến ngày 23/12, Công an xã Hoàn Long tiếp tục bắt quả tang Lê Văn Tiền, SN: 2005, ở thôn Từ Tây, xã Việt Yên khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,851g Ketamine.

Công an xã Hoàn Long liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Hiện, Công an xã Hoàn Long vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.