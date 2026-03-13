Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa phùn, nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Đợt không khí lạnh này không gây biến đổi nhiệt độ song sẽ gây mưa tại nhiều khu vực.

Cụ thể, từ đêm mai 14/3 đến ngày 16/3 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn.

Tại Trung Trung Bộ từ đêm 14-15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi.

Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác do các đợt không khí lạnh cuối mùa liên tục tràn xuống (Ảnh: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.