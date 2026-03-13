HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tạm giữ hình sự Ngô Linh Hồng Thủy SN 1988

Duy Anh |

Ngày 13/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Linh Hồng Thủy (sinh năm 1988) ngụ xã Long Phước để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng ngày 10/3, Công an xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra tại một căn nhà ở ấp Phước Hòa, xã Long Phước do Thủy thuê.

Tại đây, lực lượng Công an tiến hành test nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với Ngô Linh Hồng Thủy. Kết quả, Thủy dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Cán bộ công an làm việc với đối tượng Ngô Linh Hồng Thủy (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tiến hành kiểm tra căn nhà, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 5 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy).

Vụ việc sau đó, Công an xã Long Phước lập hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tang vật để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Bắt tạm giam bảo vệ Nguyễn Văn Khai - kẻ nhiều lần hiếp dâm học sinh
