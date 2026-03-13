Bắt tạm giam bảo vệ Nguyễn Văn Khai - kẻ nhiều lần hiếp dâm học sinh

Sáng 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Khai (sinh năm 1967, ngụ xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", thông tin này được đăng tải trên tờ Nhân dân.

Bị can Nguyễn Văn Khai (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang thông kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/3, Nguyễn Văn Khai - làm bảo vệ tại trưởng tiểu học, khi đang ở phòng bảo vệ thiết bị của một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, tỉnh An Giang thì thấy một nữ học sinh lớp 4 (sinh năm 2013), là học sinh của trường, đứng bên ngoài cửa sổ.

Đối tượng Nguyễn Văn Khai đã dụ dỗ bằng cách cho em số tiền 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của em phát hiện sự việc nên đã đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi phạm tội của Khai.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em học sinh này bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.