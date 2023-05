Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa rất to, nhiệt độ giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo chiều và đêm 11/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 11 đến 12/5, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Trên biển, từ chiều và đêm 11/5, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5, riêng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày 12/5 có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Vùng màu tím nhạt biểu thị không khí lạnh đang tràn xuống nước ta. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 11/5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày 12/5, mưa giảm dần. Từ chiều tối ngày 11/5 đến ngày 12/5 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Chiều và tối ngày 12/5 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 11/5 và ngày 12/5, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.