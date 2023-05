Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn xuống miền Bắc

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 10/5, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng ngày và đêm 11/5 khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo dao động từ 22 - 29 độ C, trong đó thấp nhất vào ngày 12/5 khi nhiệt độ ở mức từ 23 - 26 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: đêm 10/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 11/5 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

- Bắc và Trung Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 11/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

- Ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Ngày 12/5 chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

- Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: từ đêm 12-14/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: ngày 18-20/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung vào chiều tối và tối).

- Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: từ ngày 17-20/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

