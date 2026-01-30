Tin được không trong suốt năm qua, cứ mỗi giây lại có 1 lượt trúng Vietlott: Còn bạn?

Vietlott Power 6/55: "Vua" trên đường đua Jackpot

Trong năm 2025, Vietlott đã ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024.

Trong đó, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng, 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (06 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỷ đồng.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc bùng nổ của xổ số tự chọn tại Việt Nam, nơi Power 6/55 tiếp tục khẳng định vị thế "anh cả" không thể lay chuyển. Với 61 bộ số trúng Jackpot chỉ qua 53 kỳ quay số mở thưởng, sản phẩm này đã tạo nên một làn sóng săn lùng vận may khủng khiếp.

Điểm nhấn rực rỡ nhất chính là giải Jackpot 1 trị giá hơn 344 tỷ đồng được trao cho anh N.P vào ngày 22/07/2025. Đây không chỉ là con số kỷ lục của riêng Vietlott mà còn là giải thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay. Tổng giá trị giải thưởng Jackpot của riêng Power 6/55 trong năm đã vượt ngưỡng 1.066 tỷ đồng, minh chứng cho sức hút "vô đối" và tính minh bạch, kịch tính của loại hình này.

Vietlott 2025: Doanh thu thăng hoa, vượt xa kỳ vọng

Không chỉ dừng lại ở các giải thưởng cá nhân, tình hình kinh doanh tổng thể của Vietlott năm 2025 ghi nhận những số liệu "biết nói". Doanh thu toàn công ty đạt hơn 9.686 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2024. Con số này đã xuất sắc vượt 11% kế hoạch mà Bộ Tài chính giao phó.

Sự bứt phá này đến từ chiến lược đa kênh hiệu quả: Mạng lưới 6.230 điểm bán hàng phủ khắp 34 tỉnh thành, tạo ra 12.000 việc làm. Đặc biệt, việc tăng hoa hồng đại lý lên hơn 11% đã tạo động lực lớn cho hệ thống phân phối.

Ứng dụng Vietlott SMS bùng nổ với hơn 3,7 triệu tài khoản, nhờ liên kết chặt chẽ với các ví điện tử hàng đầu như Momo, ZaloPay, và các ngân hàng lớn cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp này phát triển mạnh trong năm vừa qua.

"Lính mới" Lotto 5/35 làm nên chuyện

Dù Power 6/55 chiếm trọn tâm điểm, các sản phẩm khác cũng đóng góp không nhỏ vào tổng số tiền trả thưởng trị giá 5.342 tỷ đồng của Vietlott.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của Lotto 5/35 từ tháng 6/2025. Với cơ chế quay số 2 lần/ngày và giải Độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng, sản phẩm này đã nhanh chóng ghi nhận 15 bộ số trúng giải Độc đắc với tổng trị giá hơn 142 tỷ đồng.

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 947 nghìn lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 26 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 26 tỷ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 18 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 36 tỷ đồng.



