Trúng Vietlott 17 tỷ đồng nhờ 1 thói quen, người đàn ông ở TP HCM suýt bỏ lỡ vận may nếu không làm điều này

Sự kiện một người chơi tên T. tại TP.HCM vừa nhận giải Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng từ Vietlott đang gây xôn xao cộng đồng người chơi xổ số. Đáng chú ý, bí quyết chiến thắng của vị tỷ phú mới này không nằm ở sự tính toán phức tạp mà đến từ lòng kiên trì với một dãy số duy nhất suốt nhiều năm qua.

Hành trình 17 tỷ đồng từ điểm bán hàng "hồng phát"

Ngày 21/01/2026, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức tổ chức lễ trao giải cho ông T. – chủ nhân may mắn của giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01452.

Tấm vé mang lại vận may đổi đời có dãy số: 01 – 25 – 35 – 36 – 37 – 45. Theo ghi nhận, vé được phát hành tại điểm bán hàng số 216 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM. Đây được mệnh danh là điểm bán "hồng phát" khi trước đó từng ghi nhận một khách hàng trúng Jackpot Mega 6/45 kỳ 00929 với giá trị lên đến hơn 48 tỷ đồng.

Bí quyết trúng thưởng: "Theo đuổi đến cùng bộ số yêu thích"

Ông T. hiện là lao động tự do tại TP.HCM. Chia sẻ tại buổi lễ trao giải, ông cho biết bản thân có thói quen giải trí lành mạnh với Vietlott từ lâu. Thay vì chọn số ngẫu nhiên, ông dành sự tin tưởng tuyệt đối vào bộ số 01 – 25 – 35 – 36 – 37 – 45 và mua liên tục trong nhiều năm.

"Tôi thường xuyên đọc tin tức về những người trúng Jackpot. Thấy nhiều người trúng nhờ nuôi một dãy số lâu năm nên tôi càng có động lực để giữ vững bộ số của mình. Cuối cùng, sự kiên trì đã được đền đáp," ông T. phấn khởi chia sẻ.

Theo quy định, vị khách này cần thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng) cho ngân sách TP.HCM, thực lĩnh hơn 15,4 tỷ đồng giải thưởng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 đã có người trúng giải.

Sản phẩm Mega 6/45 mà ông T. tham gia là loại hình xổ số tự chọn đầu tiên của Vietlott, gây sốt từ năm 2016. Giải Jackpot khởi điểm từ 12 tỷ đồng và được cộng dồn (tích lũy) không giới hạn cho đến khi có người trúng. Người chơi chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 45. Ngoài giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội trúng các giải phụ: Giải Nhất: Trùng 5 số (10 triệu đồng); Giải Nhì: Trùng 4 số (300.000 đồng), Giải Ba: Trùng 3 số (30.000 đồng).

Mặc dù giá trị Jackpot 17 tỷ đồng của ông T. là một con số ấn tượng, nhưng trong lịch sử gần 10 năm phát triển tại Việt Nam, Mega 6/45 đã từng chứng kiến những cú "nổ" giải với giá trị khổng lồ, thay đổi hoàn toàn cuộc đời người chơi. Giải thưởng Mega 6/45 lớn nhất lịch sử tính đến nay (Kỳ quay số 01310) diễn ra hồi tháng 2/2025 với giá trị giải thưởng hơn 152 tỷ đồng. Hồi tháng 6/2025, giải thưởng kỷ lục hơn 127 tỷ đồng cũng đã trao cho khách hàng tại TP HCM.

Đặc biệt năm 2016, giải thưởng hơn 159 tỷ đồng được chia đôi cho 2 người trúng giải (mỗi người nhận gần 80 tỷ).

Quy định nhận thưởng: Những điều chủ nhân Jackpot cần lưu ý

Khi may mắn trở thành tỷ phú Vietlott giống như ông T., người chơi cần nắm rõ các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo quyền lợi và quá trình nhận thưởng diễn ra thuận lợi nhất.

Để được công nhận hợp lệ, tấm vé của người chơi phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Tính nguyên vẹn: Vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ, các thông tin trên vé (bộ số, ngày kỳ quay, mã vạch) phải rõ ràng, không bị tẩy xóa, sửa chữa hay rách nát.

Thời hạn lĩnh thưởng: Đây là lưu ý quan trọng nhất. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả quay số. Quá thời hạn này, chiếc vé sẽ không còn giá trị và số tiền thưởng sẽ được hạch toán vào thu nhập khác của Vietlott theo quy định.

Nếu mua qua ứng dụng Vietlott SMS, giải thưởng sẽ được thông báo trực tiếp qua tin nhắn và trả về tài khoản nhận thưởng đã đăng ký (đối với các giải dưới 10 tỷ đồng). Với giải Jackpot, người chơi sẽ nhận hướng dẫn làm thủ tục tại trụ sở/chi nhánh.