Tin đồn tình trường gây chú ý của ca sĩ Chi Pu

Trong gần 17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu là nữ nghệ sĩ rất kín tiếng về đời tư khi chỉ công khai một mối tình duy nhất nhưng lại vướng không ít tin đồn.

Những ngày qua, tin đồn tình cảm giữa Chi Pu và một thiếu gia tập đoàn lớn được nhắc lại trên mạng xã hội. Trước những bàn tán, nữ ca sĩ lần đầu lên tiếng nói rõ mối quan hệ, khẳng định cả hai chưa từng có quan hệ tình cảm.

Chi Pu cho biết cô có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình thiếu gia này nên việc gặp gỡ, làm việc. Vì thế việc xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều hoàn toàn bình thường.

Giọng ca sinh năm 1993 cũng chia sẻ quan điểm về giá trị của phụ nữ và sự độc lập trong mối quan hệ. Với Chi Pu, tình yêu là điều giúp hai người cùng chia sẻ và làm cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai.

Đời tư của Chi Pu được nhiều khán giả quan tâm.

Là mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt, bởi vậy đời tư của Chi Pu cũng được dân tình quan tâm. Trong gần 2 thập kỷ làm nghệ thuật, mỹ nhân này liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nhiều cái tên đình đám hoặc có gia thế “khủng”.

Mối tình 3 năm với Cường Seven

Cường Seven là mối tình công khai đầu tiên của Chi Pu. Thời điểm mới bước chân vào showbiz, Chi Pu và Cường Seven từng là cặp đôi hot teen đình đám tại Hà Nội.

Trong khoảng thời gian bên nhau, cả hai nhận được nhiều cảm tình nhờ hình ảnh đẹp và đời tư ít ồn ào. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, họ không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Cường Seven và Chi Pu từng có 3 năm hẹn hò.

Sau khoảng 3 năm gắn bó, cả hai chia tay vào năm 2013. Sau khi đường ai nấy đi, Chi Pu và Cường Seven vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Đây cũng là một trong những mối quan hệ hiếm hoi được Chi Pu công khai trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Tình cảm vượt mức đồng nghiệp với Gil Lê

Sau khi chia tay Cường Seven, Chi Pu quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Cũng từ đây, nữ ca sĩ gặp gỡ và trở nên thân thiết với Gil Lê. Cả hai thường xuyên đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện và có không ít khoảnh khắc thân mật.

Tuy nhiên, cả hai cũng nhiều lần vướng nghi vấn về mối quan hệ tình cảm khi cư dân mạng liên tục “soi” những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa họ có thể không đơn thuần là tình bạn. Thậm chí, khán giả còn soi ra hình ảnh cả hai khoá môi nhau.

Chi Pu và Gil Lê từng là đôi bạn thân được chú ý trong showbiz Việt.

Dù vậy, Chi Pu và Gil Lê chưa từng công khai xác nhận chuyện hẹn hò. Đầu năm 2018, Chi Pu bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp ca hát. Nhiều người phát hiện mối quan hệ của cô và Gil Lê bắt đầu rạn nứt. Từ đó đến nay, Chi Pu và Gil Lê không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Hẹn hò với mỹ nam Hàn Quốc

Năm 2017, Chi Pu gây chú ý khi hợp tác với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung trong MV Cho ta gần hơn. Sự tương tác thân thiết giữa cả hai nhanh chóng khiến công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ ngoài công việc.

Chi Pu và Jin Ju Hyung từng hẹn hò nhưng vì khoảng cách địa lý nên đã chia tay.

Thời điểm này, cả hai bị phát hiện có nhiều bằng chứng hẹn hò trên trang cá nhân, đồng thời bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch riêng cùng nhau... Thời điểm này, Chi Pu vẫn chọn cách im lặng dù nhận nhiều bàn tán từ khán giả.

Khoảng 1 năm sau, Jin Ju Hyung thừa nhận từng có đoạn tình với Chi Pu nhưng do khoảng cách nên trở về làm bạn.

Bạn trai thiếu gia khiến tình chị em với Quỳnh Anh Shyn tan vỡ

Tháng 6/2020, Chi Pu bất ngờ vướng tin đồn yêu lại bạn trai cũ của Quỳnh Anh Shyn - người chị em thân thiết lâu năm với cô. Việc này cũng khiến mối quan hệ của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn tan vỡ một thời gian dài.

Chàng bạn trai tin đồn này kém Chi Pu 2 tuổi, là thiếu gia có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, một thời gian sau khi trục trặc với Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu cũng được cho là đã chia tay thiếu gia này.

Sau mối quan hệ này, Chi Pu ngày càng kín tiếng hơn về chuyện đời tư. Nữ ca sĩ tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc và từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Đến đầu năm 2025, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn mới quyết định “nối lại tình xưa”, bỏ qua những mâu thuẫn trong quá khứ.

Tin đồn đang yêu trai trẻ kém 11 tuổi

Ở tuổi 33, Chi Pu vẫn độc thân quyến rũ. Thời gian qua, mỹ nhân này tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Matthis Metharam. Theo tìm hiểu, Matthis sinh năm 2004, kém Chi Pu tới 11 tuổi. Anh là Việt kiều Pháp, cao khoảng 1m87 và từng theo đuổi Esports. Đáng chú ý, trai đẹp này từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Thiều Bảo Trâm.

Chi Pu vướng tin hẹn hò trai trẻ kém 11 tuổi Matthis.

Tháng 6/2026, Matthis từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt album EXs của Chi Pu. Anh cũng tham gia một đoạn video quảng bá sản phẩm mới của nữ ca sĩ. Việc hai người liên tục xuất hiện trong một số hoạt động chung càng khiến tin đồn được chú ý.

Khán giả soi ra nhiều điểm trùng hợp trong hình ảnh mà cả hai đăng tải.

Sau đó, cư dân mạng phát hiện nhiều điểm trùng hợp trong loạt ảnh anh đăng tải từ Pháp và những hình ảnh Chi Pu chia sẻ trong chuyến đi tại đây hồi giữa tháng 7. Những chi tiết này khiến nhiều người đặt nghi vấn Matthis là người đồng hành cùng Chi Pu trong chuyến đi Pháp. Dù vậy, Chi Pu và Matthis chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm.