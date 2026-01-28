Tin cực vui cho người có thưởng Tết 15 triệu đồng trở lên

Nhờ việc tăng mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ 01/01/2026, hàng triệu người năm ngoái đóng thuế năm nay sẽ được hưởng cơ chế thuế đối với tiền thưởng Tết bằng 0, hoặc chí ít là sẽ giảm đi đáng kể với năm ngoái.

Chẳng hạn, một người độc thân với mức thưởng 15 triệu đồng sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn. Tết năm ngoái, với mức giảm trừ 11 triệu đồng, bạn phải chịu thuế trên phần thu nhập 4 triệu đồng, tương ứng số thuế nộp là 200.000 đồng. Tuy nhiên, sang năm 2026, mức giảm trừ bản thân tăng lên 15,5 triệu đồng. Như vậy, mức thưởng 15 triệu đồng hiện thấp hơn ngưỡng chịu thuế, bạn không cần đóng một đồng thuế nào.

Ảnh minh họa.

﻿Với trường hợp có 1 người phụ thuộc, năm ngoái chẳng hạn thưởng Tết 21 triệu đồng, sẽ phải nộp thuế 310.000 đồng. Sang Tết năm 2026, tổng mức giảm trừ (bản thân + 1 người phụ thuộc) tăng lên 21,7 triệu đồng. Kết quả: Bạn cũng được miễn thuế khoản tiền thưởng Tết.

﻿Trong trường hợp một người đăng ký giảm trừ cho 2 người phụ thuộc, thì kể cả thưởng Tết đến 27,9 triệu đồng, năm nay số thuế cũng là 0. Trong khi năm ngoái, cùng mức thưởng này, số thuế cần nộp là 560.000 đồng.

﻿Mặc dù Luật Thuế TNCN sửa đổi tới 1/7/2026 mới có hiệu lực, nhưng riêng mức giảm trừ tăng lên đã được áp dụng từ 1/1/2026, giúp cho người lao động có một cái Tết "ấm" hơn nhiều những năm trước.

Để tính thuế với nhưng mức thu nhập khác nhau, mời bạn dùng công cụ dưới đây . Lưu ý: Công cụ và cách tính nêu trên chỉ áp dụng với khoản thu nhập đơn độc là thưởng Tết, không còn đúng nếu cộng thêm thu nhập khác vào đây.



