Thưởng Tết Ất Tỵ cao nhất 1,9 tỉ, tăng 13%: Năm nay sẽ thế nào?

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của hàng chục triệu người lao động là mức thưởng Tết năm nay tại nơi mình làm việc có gì mới không. Thông thường hàng năm, tháng Chạp cũng là thời điểm Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố những số liệu chính yếu về một "mùa" thưởng Tết, trước khi người lao động chính thức bước vào kỳ nghỉ truyền thống kéo dài, quan trọng nhất trong năm.

Đầu năm ngoái, theo Chinhphu.vn, mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bình quân đạt 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm liền kề trước đó. Mặt bằng tiền lương năm 2024 được tổng kết có mức tăng nhẹ 4%, dao động quanh mốc 8,88 triệu đồng/người lao động/tháng.

Mùa Tết năm ngoái cũng ghi nhận một doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất lên tới hơn 1,9 tỉ đồng, đó là một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại TP.HCM. Bên cạnh bức tranh thưởng Tết của khối doanh nghiệp, gói an sinh xã hội của Nhà nước khoảng 10.000 tỉ đồng cũng đã được triển khai để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Vậy năm nay, nếu đang là một người lao động hưởng lương, bạn suy nghĩ gì, mong chờ gì về khoản thưởng hoặc quà Tết tại đơn vị mình?

Kết quả của bài khảo sát nhanh dưới đây sẽ phản ánh phần nào xu hướng tâm lý cũng như sẽ định hình thực tế thưởng Tết 2026. Lưu ý: bài khảo sát không thu thập thông tin cá nhân.





