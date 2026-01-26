"Bảng sao kê" lạ khi vàng liên tiếp lập đỉnh - Khi nào lên 20 triệu/chỉ?

Hôm nay, thứ 2 đầu tuần, giá vàng thế giới tiếp tục xác lập đỉnh lịch sử, trong khi vàng nhẫn trong nước đã chạm mốc 17,6 triệu đồng/chỉ. Giữa lúc đó, câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất không còn là "vàng có đắt không", mà là: liệu mốc 20 triệu đồng/chỉ có thể xảy ra?

Giá vàng thế giới và trong nước đều lập kỷ lục

Theo cập nhật từ Reuters và chuyên trang Kitco, giá vàng thế giới trong những phiên cuối tháng 1/2026 đã chính thức vượt mốc 5.000 USD/ounce, có thời điểm giao dịch quanh 5.020–5.050 USD/ounce. Đây được xem là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch của vàng.

Các báo điện tử lớn trong nước như VnExpress và VietNamNet cho biết, đà tăng mạnh này xuất phát từ việc dòng tiền toàn cầu tiếp tục tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, thông tin dẫn lại từ các bản tin thị trường của VOV, VnExpress, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn đã chạm mốc 17,6 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra. Cụ thể, một số hệ thống kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI và PNJ niêm yết giá vàng nhẫn quanh mức 17,4–17,6 triệu đồng/chỉ, tùy thời điểm và khu vực. Đây được xem là mức giá cao kỷ lục của vàng nhẫn trong nước, vượt xa các đỉnh thiết lập trong năm 2025.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều đợt biến động trước, phần lớn sự quan tâm của người mua vẫn tập trung vào những câu hỏi quen thuộc: giá tăng bao nhiêu mỗi ngày, chênh lệch mua – bán là bao nhiêu, mua lúc này có "đu đỉnh" hay không.

"Bảng sao kê" mua vàng thú vị, và lời tư vấn chuyên gia

Mốc 20 triệu đồng/chỉ, tương đương 200 triệu đồng/lượng, hiện được xem là một "ngưỡng tâm lý" rất lớn. Trong 1 bài phân tích đăng trên báo Tiền Phong, dẫn lời TS. Trần Việt Dũng (Viện Nghiên cứu khoa học ngân hàng – Học viện Ngân hàng), kịch bản này không phải không có cơ sở, nhưng phụ thuộc vào nhiều điều kiện đồng thời.

Theo TS, để giá vàng trong nước đạt mốc này, giá vàng thế giới cần duy trì ở vùng rất cao trong thời gian dài, cùng với việc chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới không được thu hẹp mạnh. Ngoài ra, biến động tỷ giá và chính sách quản lý thị trường vàng trong nước cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo chia sẻ của một số chuyên gia được Tạp chí Nhịp sống thị trường dẫn lời, việc chỉ nhìn vào giá tại thời điểm giao dịch có thể khiến người mua bỏ qua những yếu tố quan trọng hơn, như mục đích mua vàng để tích trữ hay đầu tư, thời gian nắm giữ dài hay ngắn, cũng như khả năng chấp nhận rủi ro khi thị trường đảo chiều

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện của 1 bạn trẻ dường như "đứng ngoài" cuộc đua mua/bán vàng. Cụ thể, câu chuyện bắt nguồn từ bức ảnh cô gái sao kê việc mình mua vàng đều đặn theo tháng, bất chấp việc giá vàng liên tục tăng rồi lại giảm mạnh.

Khi nhiều người lo lắng vì vàng có lúc lên khoảng 17 triệu đồng/chỉ rồi nhanh chóng quay đầu, cô gái lại chia sẻ rất thản nhiên: "Vàng là mua để tích lũy, nên giá có lên hay xuống thì cũng đừng lung lay." Chính cách nhìn này khiến cô được gọi là người "miễn nhiễm" với biến động giá vàng.

Từ câu chuyện rất đời thường đó, nhiều người nhận ra rằng không phải ai mua vàng cũng cần dõi theo bảng giá mỗi ngày. Với người mua vàng để dành, tích lũy cho tương lai hoặc cho gia đình, việc giữ nhịp mua đều, phù hợp khả năng tài chính giúp giảm áp lực tâm lý khi giá biến động.

Trong bối cảnh hiện nay, khi giá vàng liên tục lập đỉnh, điều quan trọng không chỉ là mua hay bán ở mức giá bao nhiêu, mà là hiểu rõ mục đích của mình. Người mua hay bán vàng đều cần phù hợp với khả năng tài chính. Bình tĩnh như cách cô gái trong câu chuyện đã làm, đôi khi lại giúp người tích lũy vàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Với những người đang cân nhắc bán vàng, hãy suy nghĩ kỹ là bán để phục vụ nhu cầu gì. Nếu gia đình cần tiền cho những việc thiết thực như sửa nhà, chi tiêu lớn, đầu tư cho con cái hay giải quyết công việc cá nhân, việc bán vàng ở thời điểm hiện tại có thể mang lại sự chủ động và nhẹ gánh tâm lý hơn là cố chờ đúng "đỉnh" – điều vốn rất khó ngay cả với người theo dõi thị trường thường xuyên.

Không nên vay mượn, không dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một thời điểm giúp người tích lũy tránh áp lực khi giá biến động mạnh. Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập kỷ lục, giữ tâm lý bình tĩnh, coi vàng như khoản để dành lâu dài cho gia đình, có lẽ vẫn là lựa chọn an toàn và phù hợp với nhiều người hơn cả.