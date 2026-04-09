Tin cực vui cho các hãng bay và khách đặt vé chính thức áp dụng từ 7/4 đến 30/6

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 40 do Bộ Tài chính ban hành, hàng loạt khoản phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được miễn hoàn toàn từ ngày 7/4 đến hết ngày 30/6/2026. Trong đó, ngành hàng không là lĩnh vực được hưởng lợi rõ rệt nhất khi các doanh nghiệp sẽ không phải nộp phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê và cho thuê tàu bay. Bên cạnh đó, các khoản phí liên quan đến công tác kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, phí phân tích dữ liệu bay và lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay cũng được miễn trừ triệt để. Điểm lưu ý duy nhất đối với các hãng hàng không là khoản phí thẩm định cấp giấy phép ra, vào khu vực hạn chế tại các cảng hàng không và sân bay vẫn sẽ được thu theo quy định hiện hành.

Song song với việc ban hành Thông tư 40, cơ quan quản lý cũng đang khẩn trương đề xuất việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nhiều mặt hàng xăng dầu chiến lược. Thay vì kết thúc vào ngày 30/4 theo Nghị định 72 hiện hành, chính sách ưu đãi này được kiến nghị nới rộng đến hết ngày 30/6.

Việc khơi thông điểm nghẽn về thuế phí trong giai đoạn này được xem là một đòn bẩy tài chính cực kỳ quan trọng giúp các hãng hàng không cắt giảm được một khoản lớn chi phí vận hành trực tiếp. Khi áp lực về dòng tiền và các khoản chi cố định được nới lỏng, các doanh nghiệp hàng không sẽ có thêm dư địa dồi dào để thiết kế các dải vé linh hoạt và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi.

Điều này cũng mang lại kỳ vọng lớn cho người dân về việc mặt bằng giá vé máy bay sẽ nhanh chóng hạ nhiệt trong thời gian tới, nhất là khi thị trường đang rục rịch bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Một mức giá vé hợp lý, dễ tiếp cận không chỉ kích cầu mạnh mẽ nhu cầu đi lại của hành khách mà còn tạo ra hiệu ứng domino tích cực, thúc đẩy sự bứt phá doanh thu cho toàn ngành du lịch quốc gia.

Không chỉ riêng hàng không, chính sách hỗ trợ thiết thực lần này còn được lan tỏa rộng rãi đến các phương thức vận tải trọng điểm khác nhằm kéo giảm chi phí logistics trên quy mô toàn quốc. Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, các phương tiện tàu thuyền khi di chuyển ra vào khu vực cảng biển hoặc hoạt động luân chuyển giữa các bến thủy nội địa sẽ không phải đóng các khoản phí, lệ phí neo đậu và cập cảng. Tương tự, ngành đường sắt cũng đón nhận tin vui khi Bộ Tài chính quyết định miễn hoàn toàn phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ nay cho đến hết quý II, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vận tải duy trì đà phục hồi và kích cầu lưu thông hàng hóa.