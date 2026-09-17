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Tìm thấy thi thể quán quân The Voice tại hồ giải trí

Tú Oanh
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TPO - Ben Saunders - quán quân đầu tiên trong lịch sử The Voice - đã qua đời ở tuổi 43. Thi thể anh được tìm thấy tại khu vực hồ giải trí ở Hà Lan.

Tờ De Telegraaf đưa tin Ben Saunders được tìm thấy đã tử vong tại hồ giải trí Rijkerswoerdse Plassen ở Hà Lan vào chiều 15/9 (giờ địa phương).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Burgernet - hệ thống thông báo cộng đồng của Hà Lan - phát đi thông báo về trường hợp mất tích tại khu vực Rijkerswoerdse Plassen, nằm gần Arnhem và Elst (tỉnh Gelderland). Cảnh sát Đông Hà Lan xác nhận đang tìm kiếm một người đàn ông, nhưng không cung cấp danh tính.

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Ben Saunders đột ngột qua đời ở tuổi 43. Ảnh: Redferns.

Nguồn tin của đài địa phương RTL Boulevard tiết lộ gia đình Saunders được thấy có mặt tại hiện trường tìm thấy thi thể.

Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân tử vong, nhưng tiết lộ không có dấu hiệu của vụ án mạng.

Anh trai của Ben - ca sĩ Dean Saunders - là người đầu tiên công khai thông tin trên mạng xã hội. Dean đăng ảnh hai anh em thời thơ ấu, bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của em trai và mong muốn mọi người tôn trọng sự mất mát của gia đình.

Sang ngày 16/9, vợ Ben, Juanita, chia sẻ thông điệp trên trang cá nhân: “Xin trích lời con trai chúng tôi Benji (9 tuổi): 'Mẹ ơi, con có một lỗ hổng trong tim mà mới chỉ đầy 1%'. Đây là mất mát để lại khoảng trống lớn đến mức không thể diễn tả trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi chân thành mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này”.

Juanita mời người hâm mộ đến tưởng niệm Saunders tại tiệm xăm gia đình Craftman’s Tattoo ở Arnhem vào ngày 20/9.

Nhiều đồng nghiệp và người từng làm việc với Saunders bày tỏ tiếc thương. Marco Borsato, huấn luyện viên của Saunders tại The Voice of Holland (tạm dịch: Giọng hát Hà Lan) đăng lời tưởng niệm nam ca sĩ, gọi anh là người đặc biệt và bày tỏ sự đau buồn trước khoảng trống mà học trò cũ để lại.

Ben Saunders sinh năm 1983 tại London, Anh. Nam ca sĩ cùng gia đình chuyển tới Hà Lan khi còn nhỏ và lớn lên tại Hoorn.

Trước khi danh tiếng vang xa, anh có thời gian hoạt động âm nhạc cùng anh trai Dean. Hai người từng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng và thành lập nhóm Follow That Dream. Năm 2003, họ tham dự vòng tuyển chọn đại diện Hà Lan tại Eurovision với tên Brothers.

Bước ngoặt đến với Saunders vào năm 2010, khi anh tham gia mùa đầu tiên của The Voice of Holland. Ngay ở vòng giấu mặt, màn trình diễn ca khúc Use Somebody của Kings of Leon giúp anh gây ấn tượng mạnh với các huấn luyện viên.

Ben Saunders tại vòng giấu mặt của The Voice of Holland.

Ben Saunders tại vòng giấu mặt của The Voice of Holland.

Sau các vòng thi, Saunders giành chiến thắng trong đêm Chung kết tháng 1/2011, trở thành quán quân đầu tiên của The Voice of Holland. Anh đồng thời cũng là quán quân đầu tiên trong lịch sử thương hiệu The Voice.

Sau chiến thắng, Saunders tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc. Anh phát hành album đầu tay You Thought You Knew Me By Now vào tháng 4/2011. Theo NPO Radio 5, album đạt chứng nhận vàng chỉ một tuần sau khi phát hành.

Trong thời gian tham gia The Voice of Holland, Saunders cũng có ba ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng gồm If You Don't Know Me By Now, When a Man Loves a Woman và ca khúc riêng Kill For a Broken Heart.

Năm 2012, anh phát hành album thứ hai Heart & Soul. Tuy nhiên, sau giai đoạn nổi tiếng mạnh mẽ hậu The Voice, Saunders dần trở lại với cuộc sống ít hào nhoáng hơn và tiếp tục công việc xăm hình. Năm 2023, anh trở lại truyền hình với chương trình Avastars.

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