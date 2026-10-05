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Tìm thấy thi thể người vợ trong vụ lật thuyền ở Nghệ An

Ngọc Tú
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Sau 3 ngày dò tìm trên sông Lam, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà N.T.H. (51 tuổi, trú xã Vạn An, Nghệ An), cách khu vực gặp nạn khoảng 2 km.

Chiều 5/10, lãnh đạo xã Vạn An (Nghệ An) cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai nạn nhân của vụ lật thuyền trên sông Lam xảy ra vào chiều 2/10.

- Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà N.T.H. vào tối 4/10, cách vị trí gặp nạn khoảng 2 km.

Đêm 4/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà N.T.H. (51 tuổi, trú xã Vạn An, Nghệ An) trên sông Lam. Vị trí tìm thấy nạn nhân cách khu vực gặp nạn khoảng 2 km về phía hạ lưu sông.

Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng làm thủ tục trước khi bàn giao lại cho gia đình làm lễ mai táng. Song song với đó, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm ông N.C.H. (54 tuổi, chồng bà H.), hiện mất tích.

- Ảnh 2.

Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm ông N.C.H. khu vực hạ lưu sông.

Như đã đưa tin khoảng 14h ngày 2/10, vợ chồng ông H. chèo thuyền rà phế liệu trên sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Kim Bảng (Nghệ An) thì bất ngờ xảy ra sự cố lật thuyền. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp các đơn vị triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ trục vớt được chiếc thuyền bị chìm, song cả hai vợ chồng ông H. đều mất tích.

Suốt ba ngày, hàng chục người gồm nhiều lực lượng và các đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm dọc sông Lam. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi, nước sông chảy mạnh nên công việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tags

Nghệ An

sông Lam

lật thuyền

thi thể

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