Tìm thấy cháu bé 11 tháng tuổi mất tích khi đi cùng mẹ: Thông tin bất ngờ về 2 người đưa cháu đi

Cháu T. được tìm thấy trong trạng thái ổn định tại một phòng trọ cách nơi cháu sinh sống 30km.

Liên quan đến sự việc cháu bé N.T.M.T. (11 tháng tuổi) mất tích khi cùng mẹ ra sạp quần áo từ thiện, xảy ra trưa 7/9 tại An Giang gây xôn xao dư luận, tối 9/9, cháu bé đã được tìm thấy.

Chia sẻ trên báo Dân trí, một lãnh đạo Công an xã Vĩnh Xương cho hay, cháu T. được tìm thấy trong tình trạng ổn định, không quấy khóc. Địa điểm tìm thấy cháu bé là tại một nhà trọ ở phường Châu Đốc, cùng một đôi nam nữ. Nơi này cách nơi cháu T. sinh sống khoảng 30km.

Chị N.T.M.H. (31 tuổi, trú tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) - mẹ của cháu T. có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức hạn chế. Hàng ngày, chị T. làm nghề bán vé số.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, theo cơ quan chức năng, đôi nam nữ được xác định đã bế cháu T. rời khỏi sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80 (ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương) vào trưa ngày 7/9.

Làm việc với công an, đôi nam nữ cho biết, trưa ngày 7/9, họ đến sạp quần áo từ thiện và nhìn thấy cháu T. đang bò dưới nền đất. 2 người này hỏi mẹ cháu bé về việc xin nuôi bé nhưng không được người mẹ đồng ý. Khi chị H. rời đi, 2 người này thấy cháu bò một mình nên bế lên và chở đi tìm mẹ nhưng không gặp.

Theo lời khai ban đầu, do không có con, muốn có con nuôi và thiếu hiểu biết pháp luật, 2 người này đã đưa cháu bé về phòng trọ chăm sóc.

Đôi nam nữ đã đến công an trình báo sau khi thấy thông tin chính quyền địa phương và mạng xã hội đăng tải việc tìm kiếm cháu T. Tối 9/9, cháu T. được lực lượng chức năng bàn giao lại cho mẹ.

Cháu T. đã được tìm thấy sau 2 ngày mất tích. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, Công an xã Vĩnh Xương đã ra thông báo truy tìm cháu bé 11 tháng tuổi mất tích. Báo Phụ nữ Việt Nam cho hay, theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 7/9, chị N.T.M.H. đẩy xe đưa con đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến khu vực một sạp quần áo cũ miễn phí tại ấp Phú Lộc, chị H. đặt cháu T. xuống nền đất gần đó rồi vào sạp chọn quần áo.

Lúc này, có một đôi nam nữ đi xe máy đến, bắt chuyện với chị H. và ngỏ lời muốn đưa cháu T. về nuôi nhưng người mẹ không đồng ý.

Trong lúc chị H. chọn quần áo thì bị chủ sạp la vì lấy nhiều đồ. Chị H. để quần áo lên xe đẩy rồi rời đi, để con ở lại. Chủ sạp đã nhắc chị H. quay lại bế con nhưng chị này nói sẽ quay lại sau. Lát sau, một phụ nữ ở cách hiện trường 50m đã nhìn thấy đôi nam nữ bế cháu T. rời đi. Khi chị H. quay lại sạp thì không thấy con còn ở đó. Người mẹ đã trình báo sự việc với công an.

Công an xã Vĩnh Xương sau khi nhận tin báo đã cử lực lượng đến hiện trường, làm việc với những người liên quan để xác minh vụ việc, đồng thời trích xuất camera tại khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ việc và dọc các tuyến đường nghi vấn để tìm cháu bé.