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Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp

Thu Phong
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Cảnh nóng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng khiến khán giả vừa phấn khích, vừa tiếc nuối vì nếu được xem trên phim thì cảm xúc sẽ trọn vẹn hơn.

Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp - Ảnh 1.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là một trong những bộ phim Trung Quốc bùng nổ nhất năm 2026. Tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình yêu hấp dẫn, nhịp phim cuốn hút và đặc biệt là chemistry cực kỳ tự nhiên của cặp đôi chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên.

Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp - Ảnh 2.

Trong phim, hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào có không ít khoảnh khắc thân mật khiến khán giả phải xuýt xoa. Thế nhưng nếu phải chọn ra phân cảnh "cháy" nhất, nhiều người chắc chắn sẽ gọi tên những diễn biến ở tập 5.

Dẫu vậy, để có thể thuận lợi vượt qua khâu kiểm duyệt, một số cảnh quá nóng đã không xuất hiện trong phiên bản chính thức. Mới đây, phần hình ảnh bị cắt này đã được chia sẻ trên mạng xã hội và lập tức khiến người hâm mộ Đầu Xuân Tươi Sáng đứng ngồi không yên.

Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp - Ảnh 3.

Khán giả cảm thấy tiếc vì cảnh nóng ở tập 5 đã bị cắt bớt.

Tất nhiên, với một bộ phim truyền hình dài tập của Trung Quốc, khán giả khó có thể mong chờ những cảnh quay hở bạo. Thế nhưng điều khiến đoạn phim bị cắt trở nên đáng chú ý lại nằm ở cách Loan Niệm và Thượng Chi Đào tương tác với nhau.

Không cần hở hang nhiều, những màn skinship "tình bể bình" cực kỳ tự nhiên như một cặp đôi thật sự yêu nhau của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã đủ khiến bầu không khí trở nên nóng hơn hẳn.

Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp - Ảnh 4.

Chứng kiến những hình ảnh này, khán giả vừa thích thú lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Thích thú bởi chemistry của cặp đôi thực sự quá "cháy", nhưng tiếc vì nếu những cảnh quay này được giữ lại, đặt vào đúng mạch cảm xúc của cả tập phim thì hiệu quả có lẽ còn tốt hơn rất nhiều.

Cho những ai chưa biết, Đầu Xuân Tươi Sáng xoay quanh câu chuyện tình yêu chốn công sở giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Loan Niệm là một giám đốc sáng tạo tài giỏi, trong khi Thượng Chi Đào là cô nhân viên trẻ vừa bước chân vào môi trường làm việc mới. Từ những khác biệt trong tính cách và suy nghĩ, cả hai dần bị thu hút bởi nhau, yêu nhau, trải qua chia ly rồi cùng trưởng thành trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp - Ảnh 5.
Tìm thấy cảnh nóng siêu đỉnh nhưng bị cắt của Đầu Xuân Tươi Sáng: Có duyên mới xem được, netizen nhanh tay lưu gấp - Ảnh 6.

Đáng chú ý, sức nóng của Đầu Xuân Tươi Sáng không chỉ giới hạn tại Trung Quốc hay Việt Nam mà còn lan sang nhiều thị trường quốc tế. Bộ phim thậm chí từng vươn lên top 2 Netflix toàn cầu, trở thành phim Trung Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. Hiện tại, tác phẩm vẫn tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng 10 TV Shows được xem nhiều nhất trên Netflix, cho thấy sức hút của Loan Niệm, Thượng Chi Đào cũng như cặp đôi Tỉnh Bách Nhiên - Tôn Thiên vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Tags

đầu xuân

tỉnh bách nhiên

Tôn Thiên

netflix

phim trung quốc

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