Tìm ra hội chơi tóc bạc khét nhất thủ đô, đỉnh nhất là một "chị đẹp" U60 đã đẹp còn sang

Trong thế giới làm đẹp của những bảng màu nhuộm rực rỡ, có một cộng đồng phụ nữ trung niên đang chọn một hướng đi ngược dòng để tóc bạc tự nhiên, không che giấu, không sợ già. Một trong những người dẫn đầu truyền cảm hứng cho làn sóng này là cô Thoa Nguyễn, chủ kênh TikTok (@thoanguyen09_09), nơi hơn 5.000 người theo dõi đang dõi theo hành trình của cô cùng "Hội Lấp Lánh".

Cô Thoa Nguyễn ghi lại khoảnh khắc Hội Tóc bạc lấp lánh trong lần gặp gỡ tháng 10/2025 (Nguồn @thoanguyen09_09).

Trong một video đang viral gần đây, cô Thoa Nguyễn lần lượt để các chị em giới thiệu về hành trình tóc bạc của mình. Có người mới bắt đầu được 6 tháng, có người đã kiên trì nuôi tóc bạc suốt 3 năm, mỗi mái tóc là một câu chuyện. Thậm chí, cô Thu Đinh - thành viên Hội Lấp Lánh còn từ Quy Nhơn bay ra Hà Nội chỉ để trực tiếp gặp gỡ nhưng "đồng bạc" của mình. Giữa phần lớn chị em đều trung thành với kiểu tóc tém, ở độ tuổi ngoài 50 cô nổi bật với mái tóc dài, đều màu và bồng bềnh. Ngoài ra phong cách ăn mặc cá tính của cô còn để lại ấn tượng mạnh với người xem về hình ảnh người phụ nữ hiện đại, sang trọng và khí chất.





Hòa trong không khí đó, ở phần bình luận, nhiều netizen đủ mọi độ tuổi từ U50, U60, U70 cũng tự hào khoe "thành quả lấp lánh" của mình. Hóa ra có một cộng đồng phụ nữ thú vị đến vậy, nơi người ta nhìn nhận tuổi tác không phải là dấu chấm hết của cái đẹp, mà là điểm bắt đầu cho một hành trình phong cách mới.

Thú chơi tóc bạc tự nhiên của một cộng đồng phụ nữ "chất"

Cộng đồng "Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh Hội" mà cô Thoa Nguyễn tích cực xây dựng hiện đã có hơn 77.000 thành viên. Nơi đây các chị em cùng nhau chia sẻ hình ảnh, cách chăm tóc bạc và cả những khoảnh khắc đời thường: đi cà phê, du lịch, chụp ảnh, dạo phố.

Mỗi buổi offline của Hội Lấp Lánh thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ chị em trong cộng đồng. Trong các hình ảnh mới ở buổi gặp gỡ lần thứ 3 của hội vào tháng 10 vừa qua, cô Thoa Nguyễn và hơn 10 người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã tụ họp.

Không khí của buổi offline chẳng khác gì một mini fashion show giữa đời thật khi cả nhóm dạo bước bên Hồ Gươm trong những bộ cánh đa sắc: váy áo thanh lịch, phụ kiện tinh tế và đặc biệt là những mái tóc bạc ngắn có, dài có, xoăn nhẹ hay suôn mượt nhưng đều rực rỡ theo cách rất riêng. Ai cũng tỏa ra thần thái tự tin, vui tươi, minh chứng rằng thời trang và cái đẹp không hề có tuổi.

Bước vào ngưỡng U50, cô Thoa Nguyễn sở hữu mái tóc bạc hoàn toàn tự nhiên, óng ánh dưới nắng. Thoạt nhìn, có thể nghĩ với vẻ ngoài trẻ trung của người phụ nữ này, đây là kết quả của thuốc nhuộm màu bạch kim. Cô từng chia sẻ tóc chị bạc sớm, từ khi mới đôi mươi đã có vài sợi trắng. Sau này nhuộm nhiều, tóc yếu, khô và gãy rụng nên chị quyết định dừng lại.

Giờ đây, thay vì coi tóc bạc là dấu hiệu của tuổi tác, cô Thoa Nguyễn và những người phụ nữ trong hội xem đó là món trang sức tự nhiên. Họ yêu mái tóc ấy như yêu chính những năm tháng đã đi qua. Từ khi dũng cảm để tóc bạc, nhiều chị em nhận ra họ được khen đẹp hơn, cá tính hơn. Cô còn đang ấp ủ xuất bản cuốn sách có tên Tóc Bạc Lấp Lánh, ghi lại hành trình lan tỏa thông điệp này.

Để tóc bạc tự nhiên tưởng dễ mà không dễ

Nếu Gen Z có trend platinum, trend nhuộm khói phải bỏ nhiều tiền và công sức đến salon để chăm mái tóc đen thành bạc, thì để nuôi dưỡng một mái tóc bạc tự nhiên cũng không hề dễ dàng. Thực tế, để bước đến giai đoạn có thể tận hưởng mái tóc bạc lấp lánh, nhiều chị em cũng phải trải qua khoảng thời gian chịu trận với mái tóc "muối tiêu" không đều màu.

Cô Thoa Nguyễn từng thú nhận, trước khi đến với hành trình 2 năm để tóc bạc, có thời gian chị phải xem tóc bạc là "kẻ thù" và chiến đấu vô cùng mệt mỏi với đủ loại giải pháp từ xịt phủ bạc, mascara tóc bạc, phấn phủ bạc đủ màu để giấu đi phần tóc trắng. Nhưng một khi đã vượt qua dấu mốc đó, việc để tóc bạc với cô vừa là sự bắt buộc vì sức khỏe da dầu không cho phép vừa là hành trình khám phá một nét cá tính rất riêng.

Tất nhiên, dù là tóc tự nhiên, tóc bạc vẫn cần được chăm sóc đúng cách để có thể "lấp lánh". Tóc bạc thường là tóc lão hóa dễ khô, yếu và dễ ngả vàng dưới nắng hoặc khi gặp nước có khoáng chất. Vì thế, cô Thoa duy trì thói quen dùng dầu gội tím để trung hòa ánh vàng, giúp tóc bạc giữ được tông màu sáng đẹp. Cô cũng đưa ra lời khuyên: nên chọn dầu gội tím có nhiều dưỡng ẩm, không chứa sulfate để tóc không bị khô. Khi gội xong phải dưỡng ngay, vì tóc bạc nếu không được chăm kỹ rất dễ tổn thương sâu sắc. Nhờ đó, mái tóc bạc của cô không chỉ sáng khỏe mà còn mềm mượt.

Không cần thuốc nhuộm, không cần che giấu, tóc bạc cũng có thể toả sáng. Câu chuyện của những người phụ nữ của Hội Lấp Lánh khiến người ta phải trầm trồ và định nghĩa lại cái đẹp ở tuổi này: đẹp không đến từ việc cố gắng níu kéo tuổi trẻ, mà còn đến từ sự thấu hiểu bản thân và tự tin sống với những gì mình đang có.

Ảnh: Tóc bạc Lấp Lánh