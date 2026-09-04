Tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn chết người lúc nửa đêm, phía sau xe tải có ô tô trắng

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến sự việc.

Công an xã Ea Knuếc thông báo, đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h ngày 3/9/2026 tại Km 23+500, Quốc lộ 26, khu vực trước kho sầu riêng Hồng Sang, xã Ea Knuếc.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Phương tiện nghi có liên quan trực tiếp đến vụ việc là một xe tải. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, phía sau xe tải có một ô tô con màu trắng.

Camera an ninh ghi lại một phần diễn biến vụ việc.

Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc, Công an xã Ea Knuếc đề nghị người dân, các tài xế ô tô, xe tải lưu thông qua khu vực Km26 – Quốc lộ 26 vào thời điểm xảy ra tai nạn, nếu có camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ việc, hình ảnh phương tiện hoặc biển số xe, cung cấp cho cơ quan Công an. Bên cạnh đó, những người có thông tin về chiếc xe tải hoặc các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn được đề nghị thông báo cho Công an xã Ea Knuếc để phối hợp xác minh, làm rõ.

Theo thông tin mới nhất từ Công an xã Ea Knuếc, tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn đã chủ động đến trình diện tại cơ quan chức năng để phối hợp làm việc, cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

(Nguồn: Công an xã Ea Knuếc)