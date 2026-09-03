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Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay, tử vong tại bến xe buýt ở TP.HCM

Hương Trà
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Người tử vong được xác định là nam giới, độ tuổi khoảng 35-45 tuổi, cao khoảng 165cm, dáng người ốm.

Ngày 3/9, Công an phường Tây Thạnh, TP.HCM, cho biết đã thông báo tìm thân nhân và người biết thông tin về một người đàn ông được phát hiện tử vong tại điểm dừng xe buýt trên đường Trường Chinh, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Theo thông báo của Công an phường Tây Thạnh, khoảng 6h15 ngày 28/8, cơ quan chức năng phát hiện một người tử vong tại điểm dừng xe buýt mã QTP 018 – Cổng Khu Công nghiệp Tân Bình, bên hông Công ty Dầu thực vật Tân Bình, số 889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, TP.HCM.

Người tử vong được xác định là nam giới, độ tuổi khoảng 35-45 tuổi, cao khoảng 165cm, dáng người ốm. Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý, người này có hình xăm trên tay phải và chân phải. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác màu vàng có sọc xanh đen, quần dài màu đen.

- Ảnh 1.

Người đàn ông tử vong ở bến xe buýt. (Nguồn ảnh: Công an phường tây Thạnh)

Công an phường Tây Thạnh đã thông báo đến người dân trên địa bàn phường và các địa phương lân cận để tìm kiếm thông tin về nhân thân, lai lịch cũng như thân nhân của người tử vong.

Cơ quan công an đề nghị nếu người dân biết hoặc nhận dạng được người có đặc điểm nêu trên, hoặc có thông tin liên quan đến thân nhân, gia đình của người tử vong, khẩn trương liên hệ Công an phường Tây Thạnh.

(Nguồn: Công an phường Tây Thạnh)

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TP.HCM.

bến xe buýt

Công an phường Tây Thạnh

Trường Chinh

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