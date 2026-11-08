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Tìm kiếm bé gái gốc Việt mất tích tại Đức

Chi Chi
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Một trực thăng đã bay tuần tra liên tục qua khu vực tìm kiếm ở phía Đông Berlin nhằm phát hiện vết tích của Lisa Ta.

Cảnh sát Berlin và Viện Kiểm sát Berlin (Đức) đang tìm kiếm Lisa Ta, một bé gái 13 tuổi gốc Việt sống tại Berlin. Cả hai cơ quan đều đang kêu gọi sự trợ giúp từ công chúng.

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Lisa Ta hiện đang mất tích. Ảnh: Cảnh sát Berlin Berlin, ngày 7 tháng 11 năm 2026

Lisa đã mất tích từ sáng thứ Ba. Vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 11, em rời nhà để đến trường. Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút sáng, em sẽ đi phương tiện công cộng từ Barnimplatz đến trường học ở đường Sella-Hasse-Strasse thuộc quận Marzahn-Hellersdorf, Berlin. Chuyến đi này kéo dài tối đa 14 phút. Tuy nhiên, theo thông tin từ cảnh sát, Lisa đã không bao giờ đến nơi.

Các điều tra viên đảm nhận vụ án cho rằng em không tự ý bỏ đi. Từ thứ Ba, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai. Theo tin từ đài RBB, vào thứ Sáu, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ. Bên cạnh đó, một trực thăng cũng đã bay tuần tra liên tục qua khu vực tìm kiếm ở phía Đông Berlin nhằm phát hiện vết tích của Lisa Ta.

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Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công tố nhận định có khả năng một hành vi phạm tội đã dẫn đến sự biến mất của cô bé. Đội điều tra trọng án thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tiểu bang (LKA) đã trực tiếp tham gia vụ án.

Lisa Ta cao khoảng 160 đến 165 cm, vóc dáng mảnh khảnh. Em có mái tóc đen, dài. Tại thời điểm mất tích, em mặc áo khoác màu đen có mũ trùm, quần jeans xanh và đi giày thể thao màu be phối trắng. Em có mang theo một chiếc balo màu đen.

Đội Điều tra Trọng án số 5 của Berlin đang tìm kiếm những ai có thông tin về tung tích của Lisa. Các điều tra viên muốn biết liệu có ai đã nhìn thấy em kể từ sáng thứ Ba hoặc có ai giữ liên lạc với em hay không.

Trong nhiều trường hợp, người mất tích sẽ xuất hiện trở lại sau vài ngày. Tuy nhiên cho đến nay, Lisa Ta vẫn chưa trở về.

Nguồn: Berlin Spectator

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