Tìm hướng tái chế chất thải xây dựng thành vật liệu tuần hoàn

Sáng 10/9, tại TP.HCM, Công ty CP KHCN Greentech Industrial Global tổ chức cuộc họp chiến lược về dự án Trung tâm xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng G-BRIQ & G-METAL. Cuộc họp tập trung trao đổi về mô hình đầu tư, công nghệ xử lý, quy hoạch, môi trường và khả năng triển khai dự án theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Hướng tới trung tâm xử lý và tái chế chất thải xây dựng

Theo đề xuất của Greentech Industrial Global, dự án G-BRIQ & G-METAL được định hướng xây dựng thành trung tâm xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng, gắn với thu hồi vật liệu và sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng tái chế.

Dự án dự kiến có quy mô khoảng 52 ha tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Mô hình được đề xuất theo hướng tiếp nhận, phân loại chất thải xây dựng; thu hồi các thành phần có giá trị; giảm lượng chất thải phải chôn lấp; đồng thời tạo nguồn cốt liệu, vật liệu xây dựng tái chế phục vụ thị trường.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lượng chất thải phát sinh và thúc đẩy các mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn.

Bà Phương Anh, Chủ tịch Greentech Industrial Global trình bày dự án G-BRIQ & G-METAL

Bà Phương Anh, Chủ tịch Greentech Industrial Global, cho biết dự án G-BRIQ & G-METAL được định hướng phát triển theo chuỗi khép kín, từ tiếp nhận, phân loại, xử lý chất thải đến sản xuất và đưa vật liệu tái chế trở lại thị trường.

Theo bà Phương Anh, truy xuất nguồn gốc vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng của mô hình, nhằm kiểm soát chất lượng và giúp người sử dụng nhận biết vật liệu được hình thành từ nguồn thải nào, trải qua quy trình xử lý ra sao. Greentech Industrial Global sẽ đảm nhiệm các khâu phát triển dự án, tích hợp công nghệ, vận hành và phát triển thị trường đầu ra, hướng tới hình thành hệ sinh thái vật liệu xây dựng tuần hoàn có khả năng kiểm soát từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

Tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng số 1, cho rằng bài toán lớn hiện nay không nằm ở công nghệ, bởi các giải pháp xử lý, nghiền và tái chế chất thải xây dựng đã có trên thị trường. Điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp vật liệu tái chế, tạo được tiêu chuẩn cho sản phẩm đầu ra, tạo cơ sở để vật liệu tái chế được đưa vào các công trình.

Theo ông Quốc, TP.HCM cần tiếp cận vấn đề từ góc độ môi trường, nhưng đích đến cuối cùng phải là tạo ra vật liệu xây dựng có chất lượng và khả năng sử dụng thực tế. “Bắt đầu từ môi trường nhưng kết thúc là vật liệu xây dựng”, ông Quốc nhấn mạnh.

Tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), Phó Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM (SACA)

Việc kết nối giữa doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu và các bên liên quan được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để đánh giá công nghệ, tính khả thi của dự án cũng như khả năng đưa sản phẩm tái chế vào sử dụng thực tế

Bài toán công nghệ và đầu ra vật liệu tái chế

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp là phương án công nghệ xử lý và khả năng hình thành đầu ra cho các sản phẩm vật liệu tái chế. Tại cuộc họp, GS.TS. Nguyễn Hoàng Giang, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trình bày về các vấn đề liên quan đến công nghệ xử lý chất thải xây dựng, yêu cầu đối với vật liệu sau tái chế và những điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm vào sử dụng trong thực tế.

GS.TS. Nguyễn Hoàng Giang, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trình bày về các vấn đề liên quan đến công nghệ xử lý chất thải xây dựng

Theo đó, công nghệ xử lý không thể tách rời chất lượng nguồn chất thải đầu vào và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra. Việc phân loại, xử lý và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hồi vật liệu, nâng cao giá trị sử dụng và hạn chế lượng chất thải phải chôn lấp.

Từ góc độ này, phương án công nghệ cho Trung tâm G-BRIQ & G-METAL cần được tính toán phù hợp với đặc tính nguồn chất thải, nhóm sản phẩm dự kiến tạo ra, điều kiện hạ tầng, hiệu quả đầu tư và khả năng mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh phần trao đổi của giới nghiên cứu, đơn vị tư vấn công nghệ CC1 CE dự kiến trình bày phương án công nghệ, nguyên tắc bố trí dây chuyền, yêu cầu về hạ tầng, kiểm soát môi trường, vận hành và kiểm soát chất lượng. Đây là những yếu tố cần được làm rõ để đánh giá khả năng vận hành ổn định của trung tâm khi triển khai thực tế.

Các vấn đề về quy hoạch, đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, giao thông và cơ chế phối hợp giữa các bên cũng được đưa ra trao đổi. Trong đó, khả năng kết nối hạ tầng, điều kiện khu vực dự kiến triển khai và các yêu cầu về bảo vệ môi trường là những nội dung cần được tính toán song song với phương án công nghệ.

Đại biểu tham dự sự kiện, đóng góp ý kiến và đề xuất những hướng xử lý, tái chế chất thải xây dựng

Ở góc độ tài chính và phát triển dự án, đại diện Quỹ AM Capital trình bày đánh giá ban đầu về tiềm năng của mô hình, đồng thời trao đổi khả năng tham gia ở các lĩnh vực như tài chính, quản trị, kết nối đối tác và các yếu tố môi trường - xã hội. Việc tham gia đầu tư sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở quá trình thẩm định và thống nhất giữa các bên.

Từ góc độ kinh tế tuần hoàn, điểm đáng chú ý của G-BRIQ & G-METAL là hướng đến thay đổi cách nhìn về chất thải xây dựng, từ nguồn phải xử lý, chôn lấp thành nguồn nguyên liệu có thể thu hồi và tái sử dụng.

Tuy nhiên, để biến định hướng này thành một mô hình hoạt động hiệu quả, dự án còn phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, từ nguồn chất thải đầu vào, công nghệ xử lý, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, chi phí logistics, yêu cầu môi trường và hành lang pháp lý.

Đây cũng là những yếu tố có tính quyết định đối với khả năng hình thành một trung tâm xử lý, tái chế chất thải xây dựng quy mô lớn tại TP.HCM, trong đó đầu ra của vật liệu tái chế được xem là một mắt xích quan trọng để bảo đảm tính bền vững của mô hình.

Cuộc họp chiến lược lần này là bước kết nối giữa doanh nghiệp, đơn vị công nghệ, giới nghiên cứu, quản lý và tài chính, qua đó tiếp tục đánh giá tính khả thi của dự án G-BRIQ & G-METAL và hướng phát triển mô hình xử lý, tái chế chất thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn tại TP.HCM.