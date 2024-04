Mới đây, thông tin Tim Cook - Giám đốc điều hành của Apple, đến Việt Nam nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan công nghệ nước nhà. Dự kiến Tim Cook sẽ làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày. Tại đây, ông sẽ gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên và có một số hoạt động liên quan tới giáo dục.

Có thể thấy, Tim Cook luôn quan tâm đến giáo dục. CEO Apple từng khẳng định sự nghiệp của ông được như hiện tại là nhờ vào quá trình học hỏi không ngừng nghỉ của bản thân. Đối với ông, giáo dục là công cụ bình đẳng hóa tuyệt vời cho mọi người vì “nó mang đến cho mọi người cơ hội bình đẳng”.

Chân dung CEO Tim Cook

Cuộc sống ngày nhỏ ở Alabama (Mỹ)

Sinh ra ở thị trấn nhỏ Robertsdale, Alabama (Mỹ), Cook là con giữa trong một gia đình có ba người con trai. Cha của ông là công nhân xưởng đóng tàu và mẹ là nội trợ.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Robertsdale ở Alabama năm 1978, Cook vào Đại học Auburn và lấy bằng cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống và Công nghiệp vào năm 1982. Vào năm 1988, ông nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Fuqua, Đại học Duke.

Suốt quá trình đó, ông học rất giỏi. Thậm chí, Cook còn được trao danh hiệu “Học giả Fuqua” - một thuật ngữ danh dự được trao cho những sinh viên tốt nghiệp nằm trong top 10 của lớp.

Đại học Auburn - nơi CEO Tim Cook từng theo học

Bước ngoặt cuộc đời

Với tấm bằng MBA trong tay, ông bắt tay vào xây dựng sự nghiệp trong một lĩnh vực vô cùng “béo bở” ở thời điểm đấy: Công nghệ máy tính.

Vì có thành tích học tập xuất sắc, nên ông đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà tuyển dụng và cuối cùng ông chọn “đầu quân” cho IBM - viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York (Mỹ).

Trong 12 năm làm việc tại IBM, Cook đã thăng cấp để trở thành giám đốc bộ phận xử lý đơn hàng ở Bắc Mỹ. Tại đây, ông đảm nhiệm chức vụ quản lý chức năng sản xuất và phân phối cho Công ty Máy tính Cá nhân của IBM ở Bắc và Mỹ Latinh.

Năm 1994, Cook trở thành giám đốc điều hành tại Bộ phận đại lý tại Công ty Điện tử Thông minh và gia nhập Tập đoàn Máy tính Compaq. Làm việc ở đây được 6 tháng, ông đã tìm được ngã rẽ mới trong cuộc đời.

“Khám phá quan trọng nhất trong đời tôi đến nay là kết quả của một quyết định duy nhất: Quyết định gia nhập Apple”, Cook nói trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại Đại học Auburn.

Làm việc tại Tập đoàn Máy tính Compaq được 6 tháng, CEO Tim Cook rẽ hướng sang Apple

Hành trình này nhìn thì có vẻ hào nhoáng nhưng đằng sau lại là nhiều gian nan vô cùng. Ông gia nhập công ty Apple vào năm 1998 - trước khi iPhone, iPod hoặc iPad mang tính biểu tượng được phát minh. Trên thực tế, công ty đã liên tục thua lỗ và đứng trên bờ vực phá sản vào năm 1997.

Một năm sau khi Cook gia nhập Apple, công ty bắt đầu báo cáo lợi nhuận và nhanh chóng thu về khoản lợi nhuận lớn. Giúp công ty xoay chuyển tình thế công ty thành công, Cook nhanh chóng đảm nhận vai trò Phó chủ tịch điều hành, quản lý doanh số bán hàng trên toàn thế giới, lãnh đạo bộ phận Macintosh và thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ đại lý và nhà cung cấp.

“Tôi là sản phẩm của nền giáo dục trường công”

Mặc dù có rất nhiều thành công phía sau, nhưng Tim Cook không bao giờ phủ nhận rằng mình là một “sản phẩm” của hệ thống trường công.

“Giáo dục là tất cả đối với tôi. Đó là nền tảng giúp tôi có thể làm được mọi thứ sau này, kể cả công việc này bây giờ. Tôi rất may mắn khi có bố mẹ luôn chú trọng đến giáo dục. Tôi đã rất may mắn khi có những giáo viên đủ sát sao để tôi cố gắng hơn một chút, làm được nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình có thể một chút. Chính sự kết hợp của tất cả những điều này đã tạo nên con người của tôi”, Cook chia sẻ trong Gala FIRST Inspire 2022.

Theo cách nói của Cook, giáo dục là công cụ bình đẳng hóa tuyệt vời cho mọi người vì “nó mang đến cho mọi người cơ hội bình đẳng”.

CEO Tim Cook luôn đề cao giáo dục

Cook cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng và đã quyên góp hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện. Vài năm trước, ông tuyên bố rằng Apple sẽ hợp tác với nhà hoạt động giáo dục Malala Yousafzai để mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ nhân đạo nhằm trao quyền cho các nữ sinh trên toàn cầu có cơ hội tiếp cận với giáo dục bình đẳng.

Apple còn cung cấp công nghệ cũng như hỗ trợ phát triển chương trình giảng dạy và tạo dựng chính sách. Bản thân Cook thì hỗ trợ các địa phương cung cấp các lớp học khoa học máy tính cho học sinh.

Hơn ai hết, Cook hiểu rõ được tầm quan trọng của kỹ năng coding và nhu cầu về chúng sẽ ngày càng tăng.