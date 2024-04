Một người chi 1,8 tỷ gom vàng miếng: Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo các chủ tiệm vàng phải cảnh giác

Chi 530.000 NDT để mua vàng

Theo Văn phòng Công an Phong Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc, vào khoảng 12 giờ ngày 24/2, một người đàn ông đã đến cửa hàng vàng và quẹt thẻ 240.000 NDT (khoảng 845 triệu đồng) để mua vàng miếng với lý do đầu tư. Ngay sau đó, anh ta đến một cửa hàng khác, chi 290.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) mua vàng với lý do tương tự. Tổng số tiền anh ta bỏ ra mua vàng là 530.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Hành vi bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. “Vàng miếng rất dễ mang theo người. Hiện nay nhiều băng nhóm lừa đảo thích sử dụng phương thức này để rửa tiền và chuyển tiền có được do lừa đảo”, đại diện công an Bắc Kinh cho biết.

Để tránh bị bắt, những kẻ lừa đảo thực sự sẽ không lộ diện. Người nhận nhiệm vụ đến các cửa hàng vàng mua vàng miếng chủ yếu là đối tượng được tuyển dụng theo nhiều hình thức khác nhau. Họ không biết mục đích thực sự của nhiệm vụ được giao. Những người này chỉ việc mang theo thẻ ngân hàng và điện thoại di động có chứa tiền phi pháp đến cửa hàng giao dịch rồi đưa số vàng họ mua cho một người khác rồi nhận hoa hồng.

Nhận thấy điều bất thường, cơ quan chức năng đã thành lập đội điều tra. Họ kiểm tra camera với tổng thời lượng hơn 800 giờ theo dõi hình ảnh trong bán kính 70 km và cuối cùng xác định được danh tính của 4 nghi phạm cầm đầu vụ án.

Vào ngày 28 và 29/3, Đội điều tra hình sự Phong Đài đã huy động lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của nhiều đồn cảnh sát tiến hành truy quét, bắt giữ lần lượt hai đối tượng họ Lưu và Tạ. Hai đối tượng này là kẻ đứng đầu tổ chức lừa đảo điện tử ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Đông, Nội Mông, Liêu Ninh… Ngoài ra, đội điều tra còn bắt giữ được và 15 đối tượng khác có liên quan.

Nhiều trường hợp tương tự

Tại Trung Quốc, hình thức rửa tiền bằng việc mua vàng có xu hướng trở nên phổ biến vào năm 2024. Lực lượng chức năng nhiều lần nhận được tin có người mua số lượng lớn vàng ở nhiều nơi trên khắp Trung Quốc.

Ngày 8/4, Công an quận Bảo Tháp, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây cho biết, trung tâm chống lừa đảo của họ nhận được trình báo của bà Triệu cho rằng bà đã bị ai đó giả danh lừa đảo hơn 30.000 NDT. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát phát hiện số tiền liên quan đến vụ lừa đảo đã được sử dụng để mua số lượng lớn vàng tại một cửa hàng vàng bạc trang sức ở Sơn Đông. Vụ án này đã bắt giữ thành công 5 nghi phạm và thu giữ 6,95 kg vàng liên quan.

Theo sự chỉ đạo, cảnh sát đã xác định thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền “mua vàng” do Zhang (bút danh) đứng đầu, đồng thời đã đi đến 9 tỉnh, thành phố và khu tự trị để lần lượt bắt giữ 17 nghi phạm liên quan đến lừa đảo điện tử trong hoạt động mua bán, vận chuyển, đường dây mua bán, trao đổi và bắt giữ hai phương tiện liên quan, 4,47 kg vàng liên quan đến vụ lừa đảo đã bị thu giữ.

Sau khi điều tra, một băng nhóm mua vàng và rửa tiền lớn đã bị phát hiện. Những người này thông đồng với các nhóm tội phạm lừa đảo điện tử ở nước ngoài từ cuối năm 2023 và sử dụng quỹ lừa đảo điện tử để mua vàng. Số tiền lừa được sẽ được phân phối cho các đầu mối chịu trách nhiệm mua vàng, vận chuyển, tiếp nhận ở hơn 10 tỉnh, thành phố. Hiện toàn bộ 22 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tương tự, tại Ôn Châu, Chiết Giang, một thanh niên tự nhận là người đại diện của công ty bước vào cửa hàng vàng địa phương và nói rằng anh ta muốn mua một lô vàng cho tổ chức, trị giá khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Cảnh sát cho biết, trong khi chờ đợi, người đàn ông thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại di động. Màn hình điện thoại của anh ta luôn ở trong một trò chuyện nhóm.



Người đàn ông sử dụng thẻ ngân hàng từ ngân hàng nước ngoài để thanh toán. Cứ sau mười phút, người này sẽ nhận được một cuộc gọi. Mỗi lần nhận được cuộc gọi, anh ta sẽ quẹt một khoản tiền. Sau khoảng bảy lần, anh ta quẹt tổng cộng 1,15 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng). Theo điều tra của cảnh sát, chiếc thẻ mà nam thanh niên dùng để mua vàng miếng là thẻ ngân hàng lừa đảo, toàn bộ số tiền dùng để mua vàng miếng đều là tiền của một nạn nhân ở Sơn Đông.

Tạm kết

Trang weibo chính thức của Cục Công an, Bộ Công an Trung Quốc đăng tin cảnh báo các thương nhân bán vàng nên thận trọng trong việc nhận đơn đặt hàng trực tuyến và đơn đặt hàng ngoại tuyến có giá trị lớn. Đồng thời, thương nhân cũng nên cảnh giác, có thể từ chối thanh toán từ các nguồn không xác định. Bên cạnh đó, các cửa hàng vàng cũng cần nhớ không tùy ý cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc mã QR thanh toán để không trở thành công cụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo.

Theo Sohu