Tìm cả châu Á mới ra tiên nữ giáng trần này: Tinh hoa 4 mùa dồn hết vào người, giọng hát ngọt lịm có thật không vậy?

Tối 29/10, Đêm Hội Kỳ Diệu Douyin 2025 đã chính thức diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc), thu hút sự chú ý lớn từ khán giả đại chúng. Sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có đóng góp lớn cho âm nhạc và lan tỏa nội dung thông qua Douyin. Có mặt tại đây là màn đổ bộ của dàn sao hot như Adam Lambert, Châu Thâm, Trương Kiệt, Trình Tiêu, Hoàng Minh Hạo, Lưu Vũ Ninh…

Là bóng hồng hiếm hoi tham gia biểu diễn tại Đêm Hội Kỳ Diệu Douyin 2025 , Trình Tiêu nghiễm nhiên có được mọi ánh nhìn từ khán giả, nhận được lượng tương tác lớn nhất sau 2 ngày diễn ra sự kiện - 80 triệu lượt đọc. Nữ ca sĩ mang đến tiết mục Nhị Thập Tứ Tiết Khí Lục - màn trình diễn kết hợp âm nhạc và vũ đạo lấy cảm hứng từ 24 tiết khí trong văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Lục - Trình Tiêu

Trình Tiêu lựa chọn tạo hình mang đậm chất cổ phong: trang phục trắng pha xanh lam, chất liệu voan mỏng giúp chuyển động trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển. Phần tóc được búi cao, điểm nhấn bằng phụ kiện bạc, tạo cảm giác thanh thoát và nữ tính. Trình Tiêu gây ấn tượng với nhan sắc vô thực, đường nét xinh xắn như tỏa sáng giữa không gian mơ màng.

Nữ ca sĩ cất giọng ngọt lịm tim, luyến láy hát trên nền nhạc dân gian kết hợp với thanh âm điện tử - R&B, tạo nên nét tương phản bắt tai và cuốn hút. Trình Tiêu đã tiết chế bớt lực khi thực hiện vũ đạo lần này với nhiều động tác tay mềm mại, lấy cảm hứng từ điệu múa cổ điển Trung Hoa, xen lẫn một số yếu tố đương đại nhằm thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương thời. Được biết, vũ đạo do chính ê-kíp đạo từ Bắc Kinh thiết kế, khai thác kỹ thuật múa tay cổ điển kết hợp với khung hình hiện đại, giúp mỗi cú hất váy hay xoay người đều có hiệu ứng như một cảnh phim.

Trình Tiêu gây ấn tượng với nhan sắc vô thực, đường nét xinh xắn như tỏa sáng giữa không gian mơ màng

Sân khấu sử dụng màn hình LED khổng lồ mô phỏng sự thay đổi của bốn mùa trong năm, chuyển sắc từ xanh xuân, vàng hạ sang đỏ thu và trắng đông. Kỹ thuật ánh sáng và đồ họa mapping giúp tạo hiệu ứng hoa lá chuyển động theo từng nhịp múa, khiến khán giả cảm nhận rõ chủ đề tuần hoàn của thời gian. Đặc biệt, Trình Tiêu chơi lớn khi huy động đủ 24 dancer nữ, tương ứng với 24 tiết khí đặc trưng.

Trình Tiêu đã tiết chế bớt lực khi thực hiện vũ đạo lần này với nhiều động tác tay mềm mại

Ngay sau khi sân khấu Nhị Thập Tứ Tiết Khí Lục khép lại, mạng xã hội Douyin và Weibo nhanh chóng tràn ngập những bình luận khen ngợi Trình Tiêu. Khán giả nhận xét tiết mục mang màu sắc nghệ thuật cung đình, vừa thanh tao vừa tinh tế, khác hẳn với không khí sôi động thường thấy ở đêm hội Douyin. Nhiều ý kiến cho rằng Trình Tiêu đã khéo léo kết hợp giữa tinh thần cổ điển và nguồn năng lượng trẻ trung của một idol, dung hòa lại thành một màn trình diễn chạm đến người hâm mộ.

Tiên nữ 4 mùa - Trình Tiêu

Các bài viết trên truyền thông Trung Quốc cũng dành cơn mưa lời khen cho phần trình diễn, gọi đây là “sự giao thoa hoàn mỹ giữa văn hóa cổ truyền và ngôn ngữ biểu cảm của một nghệ sĩ trẻ hiện đại”. Không ít tờ báo nhấn mạnh rằng Trình Tiêu đẹp như cô tiên giáng trần, đồng thời ngày càng khẳng định phong cách cá nhân trong những sân khấu có tính mỹ học cao, thoát khỏi hình ảnh idol để tiến gần hơn tới hình mẫu nghệ sĩ biểu diễn đa năng.

Nhắc đến Trình Tiêu, dân tình không khỏi nhớ đến một đóa hồng rực rỡ của girlgroup Hàn Quốc - WJSN, đảm nhận vị trí center. Trước đây, Trình Tiêu từng làm mưa làm gió một thời nhờ màn trình diễn thể dục dụng cụ xuất thần tại Đại hội Thể thao Idol - nơi giúp tên tuổi của cô và cả nhóm vụt sáng sau 1 đêm. Vì thế, Trình Tiêu từng là "cây hút fan" đình đám của WJSN. Năm 2018, cô cùng Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi trở lại quê nhà và gây được tiếng vang lớn nhờ visual ngọt ngào, hợp gu Trung Quốc. Dân tình cũng ưu ái gọi cô với biệt danh "nữ thần xinh đẹp nhất năm".

Dù kỹ năng ca hát và diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế nhưng Trình Tiêu vẫn được duy trì được lượng người hâm mộ lớn yêu mến mình nhờ nhan sắc ngọt ngào như “búp bê sống”

Sau đó, nữ idol quyết định phát triển và lấn sân sang mảng diễn xuất. Cô tham gia hàng loạt phim như Em Đẹp Nhất Là Khi Mỉm Cười, Lương Ngôn Tả Ý... nhưng diễn xuất bị nhận xét là đơ như khúc gỗ, đài từ gượng gạo - điểm chung của đa số idol ngày nay lấn sân mảng phim. Một số trang tin không ngần ngại gắn mác "thảm họa màn ảnh" cho diễn xuất của Trình Tiêu. Dù kỹ năng ca hát và diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế nhưng Trình Tiêu vẫn được duy trì được lượng người hâm mộ lớn yêu mến mình nhờ nhan sắc ngọt ngào như “búp bê sống”.