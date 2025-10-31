Nữ nghệ sĩ dành cả thanh xuân cho danh hài Việt hơn 30 tuổi, cưới 10 năm không sinh con vẫn hạnh phúc

Chuyện tình vượt tuổi tác

Lê Huỳnh là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của làng hài Việt Nam. Ông thường đóng chung với danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm và đặc biệt từng là cặp bài trùng cực kỳ đắt show với danh hài Kiều Oanh.

Với lối diễn duyên dáng, hoạt ngôn và khả năng ứng biến linh hoạt, Lê Huỳnh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả hải ngoại. Ông nổi tiếng với nhiều tiểu phẩm ăn khách như: Bói quẻ đầu năm, Ngày hợp mặt, Tây Thi… Thời hoàng kim của tấu hài, Lê Huỳnh chạy show không xuể, kiếm rất nhiều tiền.

Lê Huỳnh và bà xã hiện tại Mỹ Linh

Sau nhiều năm diễn hài ở hải ngoại, những năm gần đây, Lê Huỳnh trở về nước hoạt động nghệ thuật. Ông xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Việt như Trái tim oan khuất, Người cha phán xử, Đứa con không mong đợi...

Ngoài ra, Lê Huỳnh còn đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và MC. Dù không phải là cái tên được truyền thông nhắc đến ồn ào, ông vẫn luôn là nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao về nghề.

Thành công trong nghệ thuật, song cuộc đời Lê Huỳnh trải qua nhiều biến động về tình cảm. Ông từng kết hôn với nghệ sĩ hài Kiều Oanh và có một con gái. Tuy nhiên sau đó, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Lê Huỳnh gặp gỡ và kết hôn với nữ diễn viên Mỹ Linh. Bà xã hiện tại của Lê Huỳnh kém anh 30 tuổi, sở hữu gương mặt khả ái, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình.

Mỹ Linh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm

Dù chưa có vai diễn thật sự bứt phá, Mỹ Linh vẫn ghi dấu ấn bởi phong cách diễn tự nhiên, đằm thắm. Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia làm người mẫu ảnh, từng được khán giả nhận xét là “nữ diễn viên có nụ cười hiền và ánh mắt biết nói”.

Ngoài ra, Mỹ Linh hiện mở một tiệm nail nhỏ tại Quận 6 cũ, TP.HCM. Đây là công việc mà chính Lê Huỳnh gợi ý cho vợ có thêm nguồn thu nhập ổn định cuộc sống, song song với việc theo đuổi nghệ thuật.

Theo Lê Huỳnh, anh và vợ quen nhau khi Mỹ Linh mới 22 tuổi, còn Lê Huỳnh đã là nghệ sĩ kỳ cựu, nổi tiếng trong giới sân khấu hài hải ngoại lẫn trong nước. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc sinh nhật, và chỉ sau khoảng 3 tháng tìm hiểu đã quyết định tiến đến hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân ""vợ chồng son"

Sau 10 năm gắn bó, vợ chồng Lưu Huỳnh – Mỹ Linh chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ, tránh xa những ồn ào của giới giải trí. Dù tuổi tác chênh lệch, họ vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé hàng ngày.

Theo danh hài Lê Huỳnh, vợ chồng ông thích ngồi hàn huyên, mở Netflix xem phim hành động của Tom Cruise hay Jason Statham, cùng phân tích cách diễn và học hỏi. Những điều giản đơn ấy lại khiến tình cảm của họ thêm gắn bó.

Dù không có con chung, nhưng vợ chồng Lê Huỳnh vẫn hạnh phúc, gắn bó

Tuy vậy, vài năm đầu chung sống, họ cũng không tránh khỏi những va chạm nhỏ. Lưu Huỳnh kể, do ông sống tự lập từ nhỏ nên khá kỹ tính, còn Linh lại hay quên, thường để đồ đạc không đúng chỗ. Những lúc như vậy, nam nghệ sĩ chỉ nhắc vợ nhẹ nhàng.

Ở nhà, Lưu Huỳnh thích chiều vợ, sẵn sáng đảm nhận hầu hết việc lớn nhỏ. Còn Mỹ Linh thường góp ý kịch bản cho chồng, giúp ông đầu tư râu tóc, trang phục, tạo hình...

Về tình cảm với vợ trẻ, Lê Huỳnh tâm sự với VnExpress: "Tôi biết ơn vì cô ấy dành trọn thanh xuân, luôn sát cánh, hy sinh vì công việc của chồng".

Kết hôn đã 10 năm, nhưng vợ chồng Lê Huỳnh chưa có con chung. Dù đó là ước mơ của cả hai, đồng thời Mỹ Linh cũng muốn có em bé để vui cửa vui nhà, nhưng cả hai không quá gấp gáp, căng thẳng vì chuyện này.

Lê Huỳnh chia sẻ: "Đôi lúc, tôi thấy bất công cho Linh vì điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi đều muốn cố gắng thêm một thời gian để vợ tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. Linh đi diễn đã lâu nhưng chưa có vai phù hợp để tỏa sáng. Ngoài ra, vợ chồng tôi muốn tập trung hơn về kinh tế để lo cho con sau này một tương lai tươi sáng"".

Hiện tại, vợ chồng Lê Huỳnh vẫn tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son". Thỉnh thoảng họ đi du lịch Thái Lan, Singapore, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên nhau ở bến Bạch Đằng, ngắm dòng người qua lại.

Ngoài diễn xuất, Lưu Huỳnh còn kinh doanh thêm ở Mỹ để ổn định kinh tế. Theo nam nghệ sĩ, mỗi năm ông chỉ nhận khoảng ba kịch bản, vì khá kén vai. Ông không còn chạy theo danh tiếng, chỉ mong có khán giả nhớ đến mình.