Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự 30 tỷ ở Đà Lạt, chọn sống độc thân tới già, nuôi hơn 400 con chó hoang

Từ phục vụ bàn đến nữ nghệ sĩ được yêu mến

Kiều Linh sinh năm 1981, được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn hài duyên dáng và cảm xúc sâu sắc trên sân khấu lẫn truyền hình. Xuất phát điểm không thuận lợi như nhiều đồng nghiệp, Kiều Linh từng phải làm nhiều nghề để mưu sinh từ phục vụ bàn, bán cà phê, nhân viên siêu thị trước khi bén duyên nghệ thuật. Chính nghị lực, niềm tin và lòng kiên trì đã giúp cô từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Việt.

Nghệ sĩ Kiều Linh

Kiều Linh bắt đầu được chú ý vào những năm 2000, khi tham gia các tiểu phẩm hài trong chương trình Trong nhà ngoài phố, Gala cười, Làng cười Việt Nam… Sự kết hợp duyên dáng cùng bạn diễn Mai Sơn – người sau này trở thành chồng cũ của cô khiến nhiều tiểu phẩm trở thành “kinh điển” với khán giả truyền hình miền Nam. Giọng nói khàn đặc trưng, biểu cảm sinh động và khả năng diễn hài tự nhiên giúp Kiều Linh trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả mọi lứa tuổi.

Ngoài hài kịch, Kiều Linh còn thử sức với phim truyền hình và điện ảnh. Cô từng tham gia Cuộc gọi lúc 0 giờ, Lối sống sai lầm, Tân phong nữ sĩ, Một thời ta đuổi bóng… Mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, đều được cô đầu tư chỉn chu, mang lại cảm xúc thật.

Trong lĩnh vực điện ảnh, năm 2024, Kiều Linh gây chú ý khi tái xuất trong phim Mai do Trấn Thành sản xuất. Dù chỉ đảm nhận vai phụ bà hàng xóm nhưng cô gây ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên, chân thực, góp phần mang lại chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Cuộc sống độc thân ở tuổi 44

Về đời tư Kiều Linh kết hôn với nghệ sĩ Mai Sơn vào năm 2008. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai lặng lẽ “đường ai nấy đi”. Dù chia tay, Kiều Linh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, xem anh là tri kỷ.

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự: "Đến thời điểm hiện tại, tôi và anh Sơn như tri kỷ của nhau. Anh Sơn vẫn lo cho tôi những công việc lớn trong cuộc sống mà người phụ nữ không làm được. Anh ấy lo trang trí, xây nhà cửa. Anh ấy ở Đà Lạt để xây ngôi nhà trên đó theo ước mơ của tôi, nhưng không phải với tư cách người chồng mà là người tri kỷ".

Kiều Linh hiện độc thân, không có ý định đi thêm bước nữa

Ở tuổi 44, Kiểu Linh sống độc thân. Cô không sợ cảm giác cô độc, chọn cuộc sống độc thân tới già. Nhiều người thương cảm cho Kiều Linh, sợ cô sẽ phải sống cô độc, không chồng con, nhưng cô cho rằng đây là số phận của mình và cảm thấy an yên.

Hiện tại, Kiều Linh tập trung vào công việc kinh doanh bất động sản ở Lâm Đồng và bán hàng online, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia đóng phim. Nhờ làm việc chăm chỉ và tích lũy nhiều năm, cô có cuộc sống sung túc, sở hữu một biệt thự ở Đà Lạt, một căn hộ rộng rãi ở TP.HCM cùng xe hơi riêng.

Đặc biệt, căn biệt thự tại Đà Lạt của Kiều Linh mang tên Lynn Villa, có giá lên đến 30 tỷ đồng. Cơ ngơi này được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, rộng 500m2, có 9 phòng ngủ, khu vườn trồng hoa, hồ cá và không gian thưởng trà. Nơi đây không chỉ là chốn nghỉ dưỡng mà còn là nơi cô tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp mỗi khi muốn tìm sự bình yên sau những ngày làm việc căng thẳng.

Biệt thự 30 tỷ của Kiều Linh ở Đà Lạt

Tuy vậy, điều khiến Kiều Linh được ngưỡng mộ nhất lại không nằm ở tài sản, mà ở tấm lòng nhân ái. Suốt nhiều năm qua, cô dành phần lớn thời gian và tiền bạc để nuôi dưỡng hơn 400 chú chó hoang tại mái ấm Một chút yêu thương ở xã Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM).

Mái ấm này có diện tích hơn 1.000m2, được chia làm nhiều khu vực riêng biệt: khu chó khỏe mạnh, khu chăm sóc đặc biệt và khu cách ly. Nữ nghệ sĩ cho biết mỗi tháng chi phí để mua thức ăn, tiêm phòng, điện nước, thuê nhân viên chăm sóc cho các chú chó hoang có thể lên tới khoảng 100 triệu đồng.

Nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho mái ấm nuôi hơn 400 chú chó hoang

Từ ngày cưu mang bầy chó, Kiều Linh giảm bớt một số công việc để dành thời gian cho chúng. Cô mong muốn duy trì được mái ấm này và đảm bảo công việc để giữ nguồn thu nhập.