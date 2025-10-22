"Công chúa Vpop" lấy doanh nhân quê Hà Tĩnh, sống giàu sang trong biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM

Câu hỏi 1/5 Câu 1. Nữ ca sĩ nào sinh năm 1988, được mệnh danh là "Công chúa bong bóng"? A Đông Nhi Sai B Bảo Thy Đúng C Minh Hằng Sai D Khổng Tú Quỳnh Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Bảo Thy Giải thích:Nữ ca sĩ sinh năm 1988 và được mệnh danh "Công chúa bong bóng" chính là Bảo Thy. Biệt danh này gắn liền với cô từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, đặc biệt sau thành công vang dội của bản hit cùng tên Công chúa bong bóng. Bảo Thy là một trong những gương mặt tiêu biểu và thành công nhất của làn sóng Vpop đời đầu (thế hệ 8X cuối - 9X), định hình dòng nhạc teen-pop tại Việt Nam. Cô nổi tiếng với loạt ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi với tuổi học trò như Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, và sự hợp tác ăn ý cùng Quang Vinh ở Ngôi nhà hoa hồng. Dù hiện tại đã lui về tập trung chăm sóc gia đình sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, danh xưng "Công chúa bong bóng" vẫn là thương hiệu độc quyền gắn liền với tên tuổi của cô.

Câu hỏi 2/5 Câu 2. Chồng Bảo Thy có tên đầy đủ là gì? A Nguyễn Anh Lĩnh Sai B Nguyễn Phan Lĩnh Đúng C Phan Nguyễn Lĩnh Sai D Nguyễn Văn Lĩnh Sai

Đáp án đúng: B. Nguyễn Phan Lĩnh Giải thích: Chồng của Bảo Thy là Nguyễn Phan Lĩnh, một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng ở quê hương Hà Tĩnh. Trong mắt nữ ca sĩ, ông xã là người đàn ông tốt, sống có nguyên tắc và luôn chiều chuộng vợ. Bảo Thy và chồng đại gia Bảo Thy cho biết, cô cần một người đàn ông có bản lĩnh, khiến mình nể trọng ở mọi mặt và có thể làm chỗ dựa cho gia đình, và Phan Lĩnh chính là người đáp ứng được những tiêu chí đó. Dù rất bận rộn, nhưng anh thường xuyên dành thời gian đưa vợ đi du lịch khắp thế giới, không ngại làm "phó nháy" riêng cho vợ và tặng những món đồ hiệu đắt tiền.

Câu hỏi 3/5 Câu 3: Bảo Thy chính thức kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào năm nào? A 2018 Sai B 2019 Đúng C 2020 Sai D 2021 Sai

Đáp án đúng: B. 2019 Giải thích: Sau một thời gian tìm hiểu kín tiếng và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, Bảo Thy đã chính thức lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Trước đó, Phan Lĩnh từng có quan hệ hợp tác với gia đình Bảo Thy. Anh đã chinh phục "công chúa bong bóng" không bằng vật chất mà bằng sự chín chắn, điềm đạm và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cô. Kể từ khi kết hôn, Bảo Thy dần lui về hậu trường, hạn chế tham gia showbiz để tập trung vun đắp cho gia đình.

Câu hỏi 4/5 Câu hỏi 4: Theo lời chia sẻ của Bảo Thy, ai là người chủ động bày tỏ ý định kết hôn trước? A Bảo Thy Sai B Anh trai Bảo Thy Sai C Doanh nhân Phan Lĩnh Đúng D Bố mẹ Bảo Thy Sai

Đáp án đúng: C. Doanh nhân Phan Lĩnh Giải thích: Doanh nhân Phan Lĩnh là người chủ động muốn hỏi cưới Bảo Thy ngay từ đầu. Tuy nhiên, Bảo Thy cho biết cô phải mất một thời gian sau mới đồng ý lời cầu hôn. Sự chủ động và quyết tâm của nam doanh nhân đã chinh phục được nữ ca sĩ.

Câu hỏi 5/5 Câu 5. Biệt thự của Bảo Thy và chồng được thiết kế đặc biệt như thế nào để phục vụ sở thích của cô? A Có phòng thu âm chuyên nghiệp Sai B Lắp đặt hệ thống rạp chiếu phim 3D Sai C Có khu vườn hoa hồng hiếm Sai D Hồ bơi lớn được thiết kế như hồ nước biển Đúng