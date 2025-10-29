Mỹ nhân là "đệ nhất rich kid Việt Nam" chuẩn bị cưới chồng, chú rể may mắn là ai?

Bộ ảnh đính hôn xa hoa tại London

Hot girl Tiên Nguyễn - ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên vừa chính thức thông báo sắp kết hôn với vị hôn phu ngoại quốc Justin Cohen.

Ngày 28/10, tạp chí Elle Italy đăng tải bộ ảnh đính hôn của Tiên Nguyễn và Justin Cohen, kèm dòng giới thiệu: "Justin và Tiên - một người có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang và là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam kỷ niệm lễ đính hôn theo cách độc đáo và mới mẻ." Bộ ảnh nhanh chóng gây chú ý bởi không chỉ ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi, mà còn thể hiện đẳng cấp của đệ nhất rich kid Việt Nam.

Tiên Nguyễn chụp hình cưới ở London (Anh). Ảnh: @charlottewisephotography.

Buổi chụp diễn ra tại Two Temple Place – tòa biệt thự phong cách tân Gothic nổi tiếng trên đường Victoria Embankment (London), được xây dựng từ năm 1890. Không gian sang trọng với bàn tiệc phủ nhung màu xanh mòng két, điểm xuyết hoa đỏ và tím đậm, tạo nên bối cảnh lãng mạn như trong phim. Cặp đôi còn ghi lại những khung hình trên phố cùng chiếc xe cổ điển, gợi cảm giác vừa cổ điển vừa thời thượng.

Trong bộ ảnh, Tiên Nguyễn hóa thân thành nàng dâu quý tộc, diện hàng loạt mẫu váy cưới tinh xảo của Nicole Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée. Mỗi thiết kế đều tôn vinh vóc dáng mảnh mai, quyến rũ và thần thái kiêu sa của cô. Bên cạnh đó, chú rể Justin Cohen chọn bộ tuxedo Dolce & Gabbana may đo hoàn hảo, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và lịch lãm.

Theo Elle Italy, buổi chụp là lời thông báo chính thức về đám cưới của đôi uyên ương, dự kiến sẽ được tổ chức vào năm sau tại Việt Nam.

Ái nữ quyền lực và biểu tượng phong cách

Tiên Nguyễn tên thật là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái thứ hai trong gia đình tài phiệt Việt Nam nổi tiếng – cha là Johnathan Hạnh Nguyễn, mẹ là Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn IPP Group – đơn vị phân phối hàng hiệu lớn nhất Việt Nam. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh).

Không chỉ nổi tiếng với danh xưng "rich kid", Tiên Nguyễn còn là một fashionista hàng đầu châu Á, thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, Milan, London. Cô được các thương hiệu xa xỉ quốc tế ưu ái mời ngồi hàng ghế đầu trong nhiều show diễn danh giá. Phong cách của cô là sự pha trộn giữa sang trọng, nữ tính và đẳng cấp, được người hâm mộ ví như "công chúa hàng hiệu Việt Nam".

Hiện tại, cô đảm nhiệm vai trò CEO của một tập đoàn phân phối thời trang cao cấp, tiếp nối con đường kinh doanh của gia đình. Với vẻ đẹp hiện đại, học vấn quốc tế và vị thế xã hội hiếm ai sánh được, Tiên Nguyễn luôn là hình mẫu của một phụ nữ thời thượng, tự tin và độc lập.

Tình yêu kín tiếng và cái kết viên mãn

Trước khi công khai đính hôn, Tiên Nguyễn gần như giữ kín chuyện tình cảm. Cô không chia sẻ hình ảnh cùng người yêu hay bất kỳ chi tiết nào về nửa kia. Chính vì vậy, khi thông tin "đệ nhất rich kid Việt Nam" sắp kết hôn được hé lộ, khán giả và bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới

Á hậu Thảo Nhi Lê – người bạn thân thiết của Tiên Nguyễn bày tỏ sự xúc động: "Omg!!!! It’s official! Congrats you twoooo!" (tạm dịch: Trời ơi! Chính thức rồi! Chúc mừng hai người nha!). Em trai Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn thì viết: “Wow!! My sister is all grown up” (tạm dịch: Wow, chị gái của em trưởng thành thật rồi". Ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Băng Di, MC Khánh Vy, người mẫu Diệp Linh Châu... cũng để lại lời chúc mừng dưới bài đăng.

Sau khi tạp chí Elle Italy đăng tải bộ ảnh đính hôn, đêm 29/10, Tiên Nguyễn tiếp tục chia sẻ video hậu trường buổi chụp hình cưới bên hôn phu Justin Cohen. Trong video, cô xuất hiện trong những chiếc váy cưới lộng lẫy, còn Justin mặc vest bảnh bao. Cặp đôi trao nhau ánh nhìn ngọt ngào, nụ hôn lãng mạn và đặc biệt là cảnh quay cận chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay trái của người đẹp.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Tiên Nguyễn

Justin Cohen – người được Elle giới thiệu là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam gây chú ý bởi phong thái điềm đạm, lịch lãm. Tuy không hoạt động trong giới giải trí, nhưng qua bộ ảnh và cách thể hiện, anh cho thấy sự tinh tế, trưởng thành và xứng đôi với ái nữ nhà tỷ phú.

Chờ đón "đám cưới thế kỷ" của giới thượng lưu Việt

Thông tin Tiên Nguyễn sắp kết hôn đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều người gọi đây là "đám cưới thế kỷ" sắp diễn ra, không chỉ bởi quy mô xa hoa, mà còn vì câu chuyện tình đẹp như của cặp đôi.

Từ "rich kid" ngày nào, Tiên Nguyễn giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt, một biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng, và sắp tới là một cô dâu hạnh phúc. Hành trình trưởng thành của cô, từ cô gái yêu thích hàng hiệu đến người phụ nữ tự tin, thành đạt và biết lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, khiến công chúng thêm ngưỡng mộ.

Đám cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen được dự đoán sẽ là một trong những sự kiện thu hút nhất năm tới, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A và giới thượng lưu trong nước và quốc tế. Sau bao năm gây ấn tượng bằng nhan sắc, học vấn và phong cách, "đệ nhất rich kid Việt Nam" cuối cùng đã tìm được "một nửa" xứng đáng.