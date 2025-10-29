Bất động sản của Trấn Thành

Câu hỏi 1/4 Căn hộ sang trọng của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won toạ lạc ở khu vực nào của TP.HCM? A Quận 7 cũ Sai B Quận 1 cũ Đúng C Quận 2 cũ Sai D Quận 3 cũ Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Quận 1 cũ Giải thích: Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, MC Trấn Thành tích luỹ được khối tài sản đồ sộ. Căn hộ mà nam MC đang sống toạ lạc ngay giữa trung tâm Quận 1 cũ, TP. HCM. Tại đây, Trấn Thành cùng bã xã Hari Won tận hưởng cuộc sống tiện nghi, sang chảnh trong không gian được thiết kế theo phong cách tối giản và có view bạc tỷ để nhìn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Căn nhà sở hữu tầm view mãn nhãn Phòng khách nhà nam MC Khu vực có diện tích rộng rãi nhất là phòng khách, cũng là nơi có thể phóng tầm mắt ra ban công view bao trọn thành phố. Trong phòng khách, Trấn Thành không trưng bày quá nhiều đồ đạc mà chỉ tập trung vào công năng sử dụng với những đồ dùng thiết yếu như sofa, TV cùng một vài món đồ điện tử khác. Nam MC lựa chọn nối liền không gian phòng khách với nhà bếp giúp tạo cảm giác gần gũi hơn. Để căn nhà thêm sinh động, vợ chồng đình đám còn trồng cây xanh, trưng những bình hoa nhỏ ở nhà bếp, phòng tắm, ban công và phòng ngủ của mình.

Câu hỏi 2/4 Tổng chi phí ước tính (tiền nhà và nội thất) mà vợ chồng Trấn Thành đã chi cho căn hộ chung cư cao cấp này là bao nhiêu? A Khoảng 15 tỉ đồng Sai B Khoảng 20 tỉ đồng Sai C Khoảng 25 tỉ đồng Đúng D Khoảng 30 tỉ đồng Sai

Đáp án đúng: C. Khoảng 25 tỉ đồng Giải thích: Trấn Thành và Hari Won đã chi một khoản tiền "khủng" để sở hữu và hoàn thiện căn hộ lý tưởng của mình. Theo thông tin được công bố, mức giá ban đầu của căn hộ này là 20 tỉ đồng. Nam MC nổi tiếng còn chi thêm một khoản tiền đáng kể để nâng cấp không gian sống, biến nó thành một "khách sạn 5 sao" thực thụ. Cụ thể, Trấn Thành đã chi thêm 5 tỉ đồng để sắm sửa nội thất. Đáng chú ý, toàn bộ nội thất đều được nhập hoàn toàn từ Ý. Tổng chi phí ước tính mà cặp đôi đã đầu tư vào tổ ấm này là 25 tỉ đồng.

Câu hỏi 3/4 Tone màu chủ đạo được sử dụng trong thiết kế nội thất căn hộ của Trấn Thành là gì? A Vàng gold và trắng Sai B Trắng và be Sai C Xám và ghi Đúng D Nâu trầm và đen Sai

Đáp án đúng: C. Xám và ghi Giải thích: Dù căn hộ có giá trị lớn và nội thất đắt tiền, vợ chồng Trấn Thành lại lựa chọn phong cách thiết kế tối giản. Phong cách này chú trọng vào sự tinh tế, loại bỏ những chi tiết thừa thãi và tập trung vào công năng sử dụng. Việc này giúp không gian trở nên gọn gàng, rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Để tôn lên vẻ đẹp hiện đại và đẳng cấp, cặp đôi đã chọn xám và ghi làm tone màu chủ đạo. Màu xám và ghi là những màu trung tính, tạo cảm giác dịu mắt, thư thái, và đặc biệt là rất dễ phối hợp với các vật dụng nội thất khác, từ vật liệu gỗ cho đến kim loại. Sự kết hợp của hai màu sắc này mang lại vẻ ngoài lịch lãm, hiện đại, và đúng chuẩn của một căn hộ cao cấp theo phong cách khách sạn 5 sao.

Câu hỏi 4/4 Món đồ nào được Trấn Thành thiết kế riêng một chiếc tủ kính để trưng bày cẩn thận trong phòng thay đồ? A Bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu Sai B Bộ sưu tập nước hoa Đúng C Bộ sưu tập giày sneaker phiên bản giới hạn Sai D Bộ sưu tập mô hình nhân vật điện ảnh Sai