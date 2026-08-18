Tìm bị hại vụ làm giả vé số trúng thưởng

Mua vé số giả với giá 50.000 đồng/tờ rồi mang đi lừa đổi thưởng từ người bán vé số dạo, nhóm 3 người đã bị Công an TPHCM bắt giữ; cơ quan điều tra đang tìm thêm các nạn nhân.

Ngày 18-8, Công an TPHCM vừa thông tin vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Hữu Thông, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Ngọc thực hiện bằng thủ đoạn làm giả vé số trúng thưởng để lừa người bán vé số dạo.

Theo điều tra, nhóm này nhắm đến những người bán vé số dạo trên địa bàn xã Hiệp Phước, TPHCM. Thủ đoạn là một người trong nhóm tiếp cận, mua vé số rồi đưa các tờ vé số giả trúng giải 7 của Xổ số kiến thiết Kiên Giang để yêu cầu đổi thưởng. Sau khi nhận tiền, người này nhanh chóng rời đi.

Ngày 5-5-2026, tại trước nhà số 9 đường Phan Văn Bảy (ấp 27, xã Hiệp Phước), chị P.T.T.T. (bán vé số dạo) bị một người dùng 12 tờ vé số giả để đổi thưởng, chiếm đoạt 2,4 triệu đồng. Khi mang vé đến đại lý, chị T phát hiện toàn bộ số vé trên là giả và trình báo Công an.

Từ tin báo, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tổ chức truy xét, làm rõ Nguyễn Văn Ngọc (54 tuổi) là người trực tiếp thực hiện nhiều vụ lừa đảo. Ngọc khai mua vé số giả với giá 50.000 đồng/tờ, sau đó dùng để lừa người bán vé số dạo. Để tạo lòng tin, Ngọc kết hợp mua vé số mới và cấn trừ tiền đổi thưởng.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Hữu Thông (49 tuổi) là người thực hiện vụ lừa đảo chị T. Nguyễn Hoài Nam (57 tuổi) được xác định là người trực tiếp sử dụng máy móc làm giả vé số trúng thưởng để cung cấp cho Ngọc và Thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những ai là bị hại của Lê Hữu Thông và Nguyễn Văn Ngọc liên hệ Công an xã Hiệp Phước, số 687 Lê Văn Lương, ấp Nhơn Phước, xã Hiệp Phước, TPHCM; điện thoại 0283.873.4010, gặp Đại úy Đinh Nho Bảo để cung cấp thông tin. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến ngày 24-10-2026.

Công an khuyến cáo người bán vé số dạo kiểm tra kỹ vé trước khi đổi thưởng, ưu tiên thực hiện tại các đại lý được cấp phép và kịp thời báo Công an khi phát hiện trường hợp nghi vấn.