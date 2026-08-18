Công an vào cuộc vụ ủng hộ tiền chở thi thể 2 nhân viên quán hát nhảy cầu ở Hải Phòng

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh về số tiền ủng hộ hỗ trợ đưa thi thể 2 cô gái là nhân viên một quán hát nhảy cầu Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp (TP Hải Phòng) về quê tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, rạng sáng 8/8, người dân địa phương phát hiện trên lan can giữa cầu Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp có 2 đôi dép nữ cùng 2 chiếc điện thoại iPhone nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Nguyên Giáp vào cuộc xác minh, làm rõ đồ vật trên cầu của Đ.T.P.T (SN 2008, quê Đắk Lắk) và N.N.M.C (SN 2009, quê Gia Lai). Cả hai cô gái đều là nhân viên một quán karaoke trên địa bàn xã Nguyên Giáp.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định, khoảng 3h30 ngày 8/8, sau bữa ăn đêm, hai cô gái rủ nhau đi dạo rồi sử dụng dây vải buộc tay vào nhau. Hai người này vừa đi bộ lên cầu Quý Cao vừa dùng điện thoại quay video thể hiện nội dung lên cầu để tự tử.

Sáng 10/8, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trên sông Văn Úc, thuộc địa phận xã Tiên Lãng, cách cầu Quý Cao khoảng 10km. Người thân xác định 2 thi thể nói trên là Đ.T.P.T và N.N.M.C.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định, phía trước 2 thi thể có một số vết bầm tím da đỏ. Gia đình hai cô gái từ chối giải phẫu và xin đưa thi thể về quê an táng.

Thời điểm này, nhóm anh L.T.A (quê Ninh Bình) được biết đến là người hỗ trợ gia đình chuyến xe 0 đồng chở thi thể hai cô gái từ Hải Phòng về quê cho gia đình an táng. Nhóm người này xin phép và được người thân nạn nhân đồng ý đăng bài kêu gọi hỗ trợ gia đình kinh phí phục vụ việc chở thi thể hai em về quê để lo hậu sự.

Sau đó, nhiều người sử dụng mạng xã hội biết thông tin, đã chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của nhóm thiện nguyện L.T.A với tổng số tiền lớn, ước tính tại thời điểm đó khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau khi lo hậu sự xong, gia đình chị Lương Thị Luyến (SN 1981, mẹ em Đ.T.P.T) muốn xin lại số tiền mọi người ủng hộ để lo cho em và được nhóm anh L.T.A đồng ý.

Chị Lương Thị Luyến viết đơn trình báo cơ quan công an (ảnh trái) và hình ảnh người mẹ tìm thi thể con gái bên bờ sông Văn Úc, TP Hải Phòng (ảnh phải) được dùng để kêu gọi từ thiện.

Trên mạng xã hội, chị Luyến thông tin rằng do nhóm anh L.T.A chưa thực hiện đúng cam kết nên chị đã làm đơn gửi Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu hành vi gian dối.

Liên quan vụ việc này, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị chưa nhận được đơn của gia đình chị Lương Thị Luyến. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan vụ việc này. Do đó, đơn vị chủ động tìm hiểu và đang xác minh.