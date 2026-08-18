HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an vào cuộc vụ ủng hộ tiền chở thi thể 2 nhân viên quán hát nhảy cầu ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
|

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh về số tiền ủng hộ hỗ trợ đưa thi thể 2 cô gái là nhân viên một quán hát nhảy cầu Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp (TP Hải Phòng) về quê tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, rạng sáng 8/8, người dân địa phương phát hiện trên lan can giữa cầu Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp có 2 đôi dép nữ cùng 2 chiếc điện thoại iPhone nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Nguyên Giáp vào cuộc xác minh, làm rõ đồ vật trên cầu của Đ.T.P.T (SN 2008, quê Đắk Lắk) và N.N.M.C (SN 2009, quê Gia Lai). Cả hai cô gái đều là nhân viên một quán karaoke trên địa bàn xã Nguyên Giáp.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định, khoảng 3h30 ngày 8/8, sau bữa ăn đêm, hai cô gái rủ nhau đi dạo rồi sử dụng dây vải buộc tay vào nhau. Hai người này vừa đi bộ lên cầu Quý Cao vừa dùng điện thoại quay video thể hiện nội dung lên cầu để tự tử.

Sáng 10/8, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trên sông Văn Úc, thuộc địa phận xã Tiên Lãng, cách cầu Quý Cao khoảng 10km. Người thân xác định 2 thi thể nói trên là Đ.T.P.T và N.N.M.C.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định, phía trước 2 thi thể có một số vết bầm tím da đỏ. Gia đình hai cô gái từ chối giải phẫu và xin đưa thi thể về quê an táng.

Thời điểm này, nhóm anh L.T.A (quê Ninh Bình) được biết đến là người hỗ trợ gia đình chuyến xe 0 đồng chở thi thể hai cô gái từ Hải Phòng về quê cho gia đình an táng. Nhóm người này xin phép và được người thân nạn nhân đồng ý đăng bài kêu gọi hỗ trợ gia đình kinh phí phục vụ việc chở thi thể hai em về quê để lo hậu sự.

Sau đó, nhiều người sử dụng mạng xã hội biết thông tin, đã chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của nhóm thiện nguyện L.T.A với tổng số tiền lớn, ước tính tại thời điểm đó khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau khi lo hậu sự xong, gia đình chị Lương Thị Luyến (SN 1981, mẹ em Đ.T.P.T) muốn xin lại số tiền mọi người ủng hộ để lo cho em và được nhóm anh L.T.A đồng ý.

Chị Lương Thị Luyến viết đơn trình báo cơ quan công an (ảnh trái) và hình ảnh người mẹ tìm thi thể con gái bên bờ sông Văn Úc, TP Hải Phòng (ảnh phải) được dùng để kêu gọi từ thiện.

Trên mạng xã hội, chị Luyến thông tin rằng do nhóm anh L.T.A chưa thực hiện đúng cam kết nên chị đã làm đơn gửi Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu hành vi gian dối.

Liên quan vụ việc này, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị chưa nhận được đơn của gia đình chị Lương Thị Luyến. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan vụ việc này. Do đó, đơn vị chủ động tìm hiểu và đang xác minh.

Dùng AI 'chế' video nhạy cảm bôi nhọ bạn cùng lớp rồi đăng TikTok
Tags

Công an TP Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Hình sự

lương thị luyến

hai cô gái

thi thể

Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại