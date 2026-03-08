HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tìm bị hại của chủ hộ kinh doanh Lại Thị Tuyết cùng đồng bọn

Duy Anh |

Công an Đồng Nai tìm các tổ chức, cá nhân từng mua nước hoa từ 2 hộ kinh doanh Ivy Parfum và Ivy Emarat, liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả (nước hoa)" xảy ra năm 2023, 2024 tại Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT, địa chỉ tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thành lập Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT để sản xuất nước hoa giả về nguồn gốc xuất xứ rồi quảng cáo, bán cho nhiều cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok shop và Shopee với tên thương hiệu là "TAIF EMARAT", "IVY DUBAI" và "IVY PARFUM".

Tìm bị hại của chủ hộ kinh doanh Lại Thị Tuyết - Ảnh 2.
Tìm bị hại của chủ hộ kinh doanh Lại Thị Tuyết - Ảnh 3.
Tìm bị hại của chủ hộ kinh doanh Lại Thị Tuyết - Ảnh 4.

Tang vật công an thu giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã mua các sản phẩm nước hoa nêu trên của Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT biết và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai – Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc Điều tra viên Phạm Hùng Anh - số điện thoại: 0982.681.989 để trình báo, cung cấp tài liệu để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn để tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20/3/2026 để được giải quyết trong cùng vụ án.

