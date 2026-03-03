HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1998

Duy Anh |

Trước đó, Phạm Thị Mỹ Chi phạm tội Trộm cắp tài sản trên địa bàn xã La Ngà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 3/3, Công an phường Long Khánh cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã Phạm Thị Mỹ Chi, sinh năm 1998, quê quán tỉnh An Giang tội " Trộm cắp tài sản " để Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đối tượng truy nã Phạm Thị Mỹ Chi tại Công an phường Long Khánh (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Thị Mỹ Chi.

Ngày 28/2, qua các biện pháp nghiệp vụ và Công an phường Long Khánh đã bắt được Chi đang lẩn trốn trên địa bàn khu phố 18, phường Long Khánh và bàn giao Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

Đồng Nai

bắt giữ

trộm cắp tài sản

chiếm đoạt tài sản

Công an Đồng Nai

truy nã toàn quốc

Mỹ Chi

Hay độc lạ

bắt mỹ chi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại