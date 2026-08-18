TikToker Blacki chia tay chồng Tây: Đám cưới 1 năm trước bị đào lại vì một chi tiết bất thường

Tháng 2/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới, song mới đây nữ TikToker đăng bài thông báo đã chia tay chồng được 1 năm.

Blacki (tên đầy đủ Đào Thị Bắc, sinh năm 1991, quê Đắk Lắk) là một nhà sáng tạo nội dung được biết đến với những video xoay quanh lifestyle, thời trang, làm đẹp, gia đình và du lịch. Cô hiện sở hữu kênh TikTok gần 300N người theo dõi và tài khoản Instagram có khoảng 142N follower.

Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, Blacki còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô là CEO, founder một công ty về thời trang và may mặc, đồng thời sở hữu hai thương hiệu Zombie và Lollipop. Nữ TikToker từng tốt nghiệp ngành Kiểm toán tại Đại học Mở TP.HCM.

TikToker Blacki. Nguồn: FBNV.

Mới đây, Blacki gây chú ý khi công khai chia tay chồng Tây sau hơn 1 năm tổ chức đám cưới. Chồng cũ của nữ TikToker thường được cô gọi là Tuấn, sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm nay.

Mối quan hệ của cả hai đã kết thúc khoảng 1 năm, nhưng đến hiện tại Blacki mới sẵn sàng chia sẻ. Nữ TikToker cho biết cô cần thời gian để nhìn nhận lại những gì đã xảy ra và hiểu rõ cảm xúc của bản thân: “Mình với người cũ đã chia tay được một năm rồi. Có rất nhiều bài học, câu chuyện mà mình muốn chia sẻ. Mình nghĩ hiện tại mình đã nói về chuyện này một cách bình thường, còn trước đó mình sợ, mình không dám nói. Mình cần thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiểu được cảm xúc của mình”.

Clip Blacki thông báo chia tay chồng sau hơn 1 năm kết hôn. Nguồn: Blacki

Video thông báo chuyện chia tay của cô thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Nhiều khán giả bất ngờ bởi cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào tháng 2/2025. Song, trong thông báo nên trên cô nói rằng cả hai đã “đường ai nấy đi” được 1 năm, tức là chỉ khoảng vài tháng sau đám cưới.

Sau thông báo chia tay, Blacki cũng nói rõ hơn về nguyên nhân khiến mối quan hệ kết thúc. Cô phủ nhận kết thúc mối quan hệ vì có người thứ ba như lời đồn trên mạng xã hội mà vì không cùng quan điểm sống.

“Mình nhận ra hệ giá trị và lifestyle (lối sống, phong cách sống -pv) của hai người không còn phù hợp để đi đường dài với nhau nữa. Không phải ai đúng ai sai mà khi hai người không nhìn về chung một hướng nữa thì rất khó để xây dựng một cái gì đó. Khi hai người ở trong mối quan hệ như vậy thì một trong hai phải hy sinh, thay vì phải gồng, phải cố thì mình nghĩ nên dừng lại. Mặc dù mình rất trân trọng và biết ơn người cũ đến với cuộc sống này của mình.

Mình nghĩ việc dừng lại sẽ giúp cho cả hai có cuộc sống phù hợp hơn”, TikToker chia sẻ.

Blacki phủ nhận chuyện có người thứ 3, chia tay chỉ vì không cùng quan điểm sống. Nguồn: TikTok NV.

Trước khi thông báo chia tay, Blacki và chồng Tây đã có khoảng hơn 3 năm bên nhau.

Theo những chia sẻ trước đây của nữ TikToker, cả hai bắt đầu hẹn hò từ khoảng tháng 12/2022. Tuấn từng có một cuộc hôn nhân trước đó và đã ly hôn vào năm 2009.

Đến tháng 3/2024, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Việt Nam. Sự kiện từng gây chú ý khi gia đình nhà trai không xuất hiện, chỉ có chú rể tham dự.

Gần một năm sau, vào tháng 2/2025, cả hai tiếp tục tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là nghi lễ và tiệc cưới do hai người tổ chức, có lời đồn là cả hai chưa đăng ký kết hôn. Cả hai lựa chọn gắn bó với nhau dựa trên sự cam kết cá nhân.

Blacki tổ chức đám hỏi vào năm 2024, đám cưới năm 2025. Nguồn: tranglefitness.

Sau đám cưới, Blacki từng chia sẻ nhiều nội dung về cuộc sống chung của hai người trên TikTok, từ những chuyến đi chơi, du lịch đến sinh hoạt thường ngày. Cô cũng từng nói về những khác biệt trong quan điểm sống của hai người và việc cả hai cố gắng tìm cách hòa hợp.

Đây là những chia sẻ được Blacki công khai trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện chưa tìm thấy tài khoản mạng xã hội chồng cũ của Blacki, nên những chia sẻ về chuyện chia tay hiện mới đến từ phía nữ TikToker.