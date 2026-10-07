TikToker 3,3 triệu followers “xây nhà kêu gọi tài trợ từ keo dán gạch đến bếp gas” gây tranh cãi

Cô này sau đó đã lên tiếng giải thích, nói rõ lý do kêu gọi tài trợ nhiều và chi tiết như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads xôn xao chia sẻ nhiều hình ảnh bài đăng trên story Instagram của TikToker Gon Pink với nội dung kêu gọi tài trợ cho căn nhà mới đang xây của mình.

Trong ảnh, cô cho biết mình vừa thi công nhà, do thời gian gấp rút nên lên tiếng kêu gọi các brand, agency hỗ trợ tài trợ các hạng mục đang cần gấp theo tiến độ thi công và các đồ nội thất trong nhà.

Bài đăng kêu gọi tài trợ cho căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện của Gon Pink. Ảnh: Threads NV.

Lý do bài đăng kêu gọi tài trợ cho nhà mới của Gon Pink gây tranh cãi

Việc KOL, KOC hay người nổi tiếng kêu gọi tài trợ và sau đó trao đổi quyền lợi truyền thông với nhãn hàng xưa nay không hiếm. Tuy nhiên, bài đăng của Gon Pink lại nhanh chóng vướng phải nhiều phản hồi trái chiều. Không chỉ dừng ở việc nữ TikToker này list ra một danh sách khá dài các món đồ đang cần mà cư dân mạng còn đặt câu hỏi - sự hoài nghi về tính minh bạch, chính xác khi cô trả quyền lợi, review sản phẩm.

“Điểm khiến mọi người phản ứng không phải chỉ là chữ tài trợ, mà là quy mô và bản chất của danh sách bạn đưa ra. Nó bao phủ từ vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, điện tử, đến cả dịch vụ vệ sinh,… thì gần như toàn bộ quá trình hoàn thiện một căn nhà luôn rồi.

Bạn không chỉ dừng lại ở mong muốn hợp tác đơn thuần mà khiến mọi người có cảm giác như đang lợi/tận dụng sự nổi tiếng để giảm chi phí cá nhân, xin càng nhiều càng tốt. Đây là vấn đề về ứng xử hơn là vi phạm nguyên tắc. Không phải ai cũng làm vậy thì đồng nghĩa với việc bạn làm hoàn toàn đúng. Người khác có nhận/xin tài trợ nhưng họ không chủ động yêu cầu/đòi hỏi một danh sách dài dằng dặc như bạn.

Hơn nữa, bạn không ngang hàng với các đoàn làm phim làm show, họ xin tài trợ nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều giá trị cho khán giả, cho cộng đồng. Còn bạn chỉ xin cho riêng bạn, phục vụ lợi ích của một mình bạn, trong khi bản thân không hề túng thiếu…”, một cư dân mạng bình luận.

Netizen tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình Threads.

Dưới các topic về bài kêu gọi tài trợ của Gon Pink là rất nhiều bình luận trái chiều. Ảnh chụp màn hình Threads.

Nhiều người đồng tình với quan điểm trên, cho rằng việc KOL, KOC nhận tài trợ hay hợp tác với nhãn hàng vốn không có gì bất thường. Tuy nhiên, điều khiến trường hợp này gây tranh cãi là danh sách Gon Pink đưa ra quá nhiều. Cách liệt kê này khiến một bộ phận cư dân mạng có cảm giác đây không còn giống một lời đề nghị hợp tác cụ thể, mà giống như đang công khai “danh sách cần mua” để thương hiệu nào có sản phẩm phù hợp thì có thể tài trợ. Vì thế, thay vì cảm nhận đây là một màn hợp tác thương mại, nhiều người lại nhìn nó giống việc kêu gọi hỗ trợ cho gần như toàn bộ nhu cầu hoàn thiện căn nhà riêng.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi về tính khách quan khi review sản phẩm được tài trợ, liệu có phải cứ nhận tài trợ thì sẽ phải review theo hướng tích cực, nhất là khi cô nói sẽ “mang ơn” và “trả quyền lợi thỏa đáng” cho các brand.

“Đừng có nói là ai tốt thì mới nhận hay là sẽ review công tâm. Vì ngay từ bài đăng này, bạn đâu có làm bước chọn lọc người tài trợ cho mình đâu ha. Lúc này nhiều người nhìn vào sẽ dễ hiểu là ai tài trợ gì bạn cũng nhận, bạn mang ơn đó, và sẽ trả quyền lợi. Quyền lợi ở đây ai mà chẳng hiểu là phải có khen chứ - khi mà họ đã cho bạn rồi, chẳng lẽ bạn lại chê đúng không.

Hơn nữa, nó là đồ nội thất hoặc các hạng mục thi công nhà cửa ấy, phải vài năm sau mới rõ được nó có tốt không, bạn chưa thử thì sao trả quyền lợi ngay được. Rồi lúc này bạn khen sau không tốt bạn chê hả.

Nói chung là nó có rất là nhiều vấn đề luôn ấy, mà bạn là TikToker nổi tiếng mà ha, làm vậy nó khó coi vô cùng”, một netizen nêu ý kiến:

Bên cạnh đó, cách Gon Pink thực hiện bài đăng cũng bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét là thiếu chỉn chu. Thay vì được nhìn nhận như một lời mời hợp tác thương mại giữa KOL và thương hiệu, việc đăng một danh sách nhu cầu khá dài trên story, kèm hình ảnh được cho là sử dụng AI, khiến một số người có cảm giác cô đang “đặt hàng” các sản phẩm mình cần hơn là chủ động xây dựng một đề xuất hợp tác theo hướng hai bên cùng có lợi.

Chính những điều đó khiến việc Gon Pink kêu gọi tài trợ cũng trở thành một phần khiến câu chuyện gây tranh luận. Nhiều người cho rằng với vị thế của một KOL, một lời đề nghị hợp tác nên thể hiện rõ hơn giá trị mà cả hai bên có thể trao đổi, thay vì chủ yếu xoay quanh những nhu cầu mà cá nhân đang cần cho căn nhà.

Gon Pink lên tiếng, nói lý do đến keo dán gạch cũng xin

Rất nhanh sau đó, Gon Pink đã lên tiếng trên Threads cá nhân, lần lượt giải thích những vấn đề đang được bàn luận. Cô cho biết những người làm công việc sáng tạo nội dung như KOL, KOC hay Celeb, việc chủ động tìm kiếm tài trợ là chuyện bình thường, chỉ khác nhau ở cách mỗi người thực hiện. “Cũng như làm phim, thì xin tài trợ cho phim; làm show, thì xin tài trợ cho show; làm đám cưới, thì xin tài trợ bộ ảnh cưới, váy cưới, resort, nhà hàng,...; còn làm nhà, thì xin tài trợ cho nhà thui”, cô chia sẻ.

Gon Pink sau đó đã lên tiếng trên Threads cá nhân. Ảnh chụp màn hình Threads NV.

Tiếp đó, Gon Pink trả lời từng vấn đề cư dân mạng thắc mắc, tranh cãi.

Đầu tiên là về lý do liệt kê chi tiết từng hạng mục, Gon Pink cho biết mục đích là để tiết kiệm thời gian cho cả mình lẫn brand/agency.

“Còn việc Gon liệt kê các hạng mục trong hình là để tiết kiệm thời gian giữa mình và brand/agency thôi mấy bà. Liệt kê càng chi tiết sẽ càng tiện cho cả 2 bên á.

Ví dụ brand nào đang kinh doanh sản phẩm đó, thấy hạng mục sản phẩm mình có trong list thì sẽ có thể liên hệ trao đổi luôn mà đỡ bước phải hỏi xem nhà mình đang cần gì, đang thiếu gì, đang ở giai đoạn nào rồi,...”, cô chia sẻ.

Cô cũng giải đáp thắc mắc chung của nhiều cư dân mạng về việc "Ron gạch, keo dán gạch mà cũng xin: “Thấy vậy chứ một tới lúc mấy bà làm nhà thử đi, ron và keo loại tốt, mà cộng lại cho nguyên cái nhà mấy tầng là nhiều đó”.

Gon Pink cũng khẳng định không phải hạng mục nào trong danh sách cũng sẽ được tài trợ. Những thứ không được hỗ trợ thì cô vẫn mua bình thường. Đồng thời, ngay cả khi có brand ngỏ ý tài trợ, cô cũng sẽ tìm hiểu và chọn lọc dựa trên chất lượng sản phẩm cũng như mức độ phù hợp với căn nhà của mình.

Một trong những vấn đề được cư dân mạng quan tâm là khi đã nhận tài trợ và có thỏa thuận “trả quyền lợi”, liệu người sáng tạo nội dung có còn hoàn toàn khách quan khi review sản phẩm hay không. Về điều này, cô cho biết sẽ tìm hiểu kỹ và đưa ra đánh giá đúng với trải nghiệm thực tế, chứ không phải cứ nhận tài trợ là phải khen.

Với những sản phẩm cần thời gian dài mới đánh giá được chất lượng như gạch, ron, keo hay sơn, cô cho biết sẽ tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn và tiếp tục cập nhật trải nghiệm sau một thời gian sử dụng.

“Việc ‘trả quyền lợi’ không có gì là ‘xấu’, mà ‘nói sai sự thật, không tốt mà nói thành tốt, để trả quyền lợi’ mới là vấn đề thôi. Chứ họ sử dụng thấy tốt thật, thì việc họ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm tốt cho những bạn sắp làm nhà thì cả 3 cùng có lợi luôn ấy chứ.

Nên việc ‘trả quyền lợi cho brand’ ở đây, chỉ đơn giản là khi Gon sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó cho nhà Gon, Gon thấy tốt, thì Gon làm video giới thiệu đến mọi người, theo cảm nhận và review thực tế của Gon sau khi tìm hiểu và chọn lọc hoặc sau quá trình sử dụng thôi”, cô chia sẻ.

Song, dưới bài đăng này, nhiều cư dân mạng vẫn để lại bình luận trái chiều và cho rằng lời giải thích của Gon Pink chưa thực sự giải quyết được những băn khoăn ban đầu. Theo họ, vấn đề không chỉ nằm ở việc có được nhận tài trợ hay không, mà ở chỗ cô đang kêu gọi quá nhiều hạng mục phục vụ cho chính căn nhà riêng. Sau đó, việc cô nói sẽ “trả quyền lợi” cho các brand lại càng khiến netizen đặt câu hỏi về tính khách quan khi review. Cô nói chỉ nhận những brand tốt, chất lượng - vậy thì đâu là tiêu chí đánh giá khi cô chưa đi vào sử dụng, hay trải nghiệm.

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) là một TikToker quen mặt, sở hữu 3,3 triệu người theo dõi.

Gon Pink là TikToker nổi tiếng. Ảnh: Threads NV.

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