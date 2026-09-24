Sau 2 tháng sống cùng, mẹ vợ yêu cầu vợ chồng con gái dọn ra ở riêng: Lý do tế nhị liên quan đến con rể

Con gái lấy chồng, tôi những tưởng cho hai đứa về sống cùng mình một thời gian sẽ giúp chúng bớt áp lực. Nào ngờ chỉ sau 2 tháng, chính tôi lại là người yêu cầu con gái thu xếp đồ đạc, cùng chồng ra ngoài thuê nhà vì không muốn con rể phải chịu đựng thêm.

Tôi có một cô con gái duy nhất. Trước khi cưới, con nói với tôi rằng sau kết hôn muốn hai vợ chồng về nhà ngoại ở. Lý do là công việc của con gần nhà, nếu chuyển sang nhà chồng sẽ phải đi lại xa, cuộc sống cũng bị xáo trộn. Con rể tôi khi ấy không phản đối, còn nói chỉ cần vợ thấy thuận tiện thì con ở đâu cũng được. Thấy con rể hiền lành, tôi cũng đồng ý.

Những ngày đầu, tôi khá vui vì nhà có thêm người. Con rể đi làm về thường không ngồi nghỉ ngay mà hỏi tôi có việc gì cần phụ không. Khi thì con xuống bếp rửa bát, khi thì quét nhà, phơi quần áo. Bố vợ có cái quạt hỏng, vòi nước rò rỉ hay chiếc tủ cần sửa, con đều xắn tay làm. Có việc không biết, con còn tự tìm cách sửa rồi mới gọi thợ khi thực sự cần.

Trong khi đó, con gái tôi lại thay đổi hoàn toàn sau khi lấy chồng. Có lẽ vì nghĩ đây vẫn là nhà mình nên con chẳng mấy khi chủ động làm việc. Những ngày đi làm thì tôi còn thông cảm vì con mệt. Nhưng đến ngày nghỉ, gần trưa con mới chịu ra khỏi phòng. Tôi nấu cơm, con ăn xong lại để bát đũa đó. Quần áo của hai vợ chồng, từ giặt giũ đến phơi phóng, phần lớn cũng do chồng con làm.

Ban đầu tôi nhắc khéo. Tôi bảo: “Con lấy chồng rồi, phải biết cùng chồng vun vén chứ”. Con chỉ cười rồi nói: “Có anh ấy làm rồi, mẹ lo gì”. Nghe câu ấy, tôi vừa buồn vừa giận. Tôi bắt đầu để ý hơn và nhận ra con rể chưa bao giờ than phiền. Con rể tôi vẫn đi làm đều, về nhà vẫn phụ tôi, lại chẳng một lần kể xấu vợ trước mặt bố mẹ vợ.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Có lần tôi cố tình để nguyên chậu quần áo chưa phơi để xem con gái có chủ động làm không. Chiều hôm ấy, tôi đi làm về thì thấy con rể vừa tan ca đã thay quần áo, bê chậu đồ ra sân. Con gái vẫn nằm trong phòng xem điện thoại. Tôi đứng nhìn mà trong lòng khó chịu. Tôi thương con gái, nhưng càng thương thì càng sợ một ngày nào đó sự nuông chiều của gia đình sẽ khiến chính cuộc hôn nhân của con gặp vấn đề. Tôi luôn cảm thấy có lỗi và thấy xấu hổ với con rể.

Đến tối hôm ấy, tôi nói chuyện riêng với chồng. Tôi bảo nếu cứ để hai đứa sống thế này, con gái sẽ càng ỷ lại, còn con rể có thể sẽ nghĩ rằng mình lấy vợ nhưng lại phải gánh thêm cả việc nhà ngoại. Chồng tôi ban đầu còn bảo: “Nó mới cưới, từ từ rồi sửa”. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi hiểu những thói quen nhỏ nếu kéo dài sẽ trở thành chuyện lớn.

Hai ngày sau, tôi gọi cả hai đứa ngồi xuống và nói thẳng: “Hai con tìm nhà ra ở riêng đi”. Con gái sững người. Nó hỏi tại sao đang sống yên ổn lại phải chuyển đi. Tôi nói đây không phải vì tôi ghét con rể hay không muốn các con ở cùng, mà bởi con gái tôi cần học cách trưởng thành trong chính gia đình của nó.

Con gái bật khóc, trách tôi: “Mẹ thương anh ấy hơn con đúng không?”. Câu hỏi ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi bảo không có người mẹ nào thương con rể hơn con mình. Chính vì thương con nên tôi mới phải nói điều này. Tôi không muốn một ngày con gái trở thành người vợ quen được phục vụ đến mức không biết chia sẻ với chồng.

Con rể ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối gần như không nói gì. Đến khi tôi bảo hai đứa cứ quyết định, anh mới nhẹ nhàng nói: “Con thấy mẹ nói đúng. Con không muốn vì chuyện này mà vợ chồng con xảy ra mâu thuẫn”. Nghe vậy, con gái càng khóc. Còn tôi thì quay mặt đi lau nước mắt. Tôi biết mình đang làm một việc khiến con buồn, nhưng hy vọng một ngày con sẽ hiểu: Có những lúc cha mẹ phải nghiêm khắc, không phải vì hết thương, mà vì thương con đủ để không tiếp tục dung túng cho những điều có thể làm con mất đi hạnh phúc của chính mình.

(Tâm sự của độc giả)



