TikTok vài triệu lượt theo dõi của Mailisa vừa có động thái mới nhất

Sáng 18/11, trang bán hàng trên kênh TikTok chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không còn bất kỳ sản phẩm nào được bày bán. Tất cả đều bị ẩn hoặc gỡ.

Trước đó, chuỗi này thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi và mang về doanh số cực kỳ hấp dẫn.

Trong đó, kênh TikTok Mailisa - Doctor Magic hơn 372.000 lượt theo dõi cùng 7,8 triệu lượt thích, đã bán được gần 74.000 sản phẩm.

Tương tự, kênh TikTok TMV Mailisa với hơn 3,1 triệu lượt theo dõi hiển thị có gần 650.000 sản phẩm đã được bán.

Trên fanpage Facebook chính thức với hơn 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa vẫn đăng tải bài viết mới liên quan hoạt động thẩm mỹ, nhưng không còn thấy các nội dung liên quan sản phẩm Doctor Magic kể từ phiên gần đây nhất hôm 12/11, theo Tuổi Trẻ.

Còn theo Người Lao Động, vài ngày sau khi đóng cửa với lý do "bảo trì", cuối tuần qua website Mailisa.com đã mở trở lại. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi nhiều loại mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic từng được rao bán trên website này đã không còn.

Trước đó, trên website này từng giới thiệu rất nhiều mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được Mailisa quảng cáo là: “Nhập khẩu chính ngạch”; “Đạt chuẩn kiểm nghiệm”; “An toàn tuyệt đối”; “Do Mailisa phân phối độc quyền”...

Cách đây vài ngày, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện, kiểm tra nhiều địa điểm thuộc hệ thống mang tên thẩm mỹ Mailisa ở TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Theo PLO, hoạt động kiểm tra được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương. Lực lượng công an mặc sắc phục, chia thành nhiều tổ, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài và thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong.

Hệ thống thẩm mỹ Mailisa từng bị cơ quan chức năng tại TP.HCM, Bình Dương (cũ) và một số địa phương xử phạt vì nhiều vi phạm trong hoạt động dịch vụ làm đẹp. Tại TP.HCM, cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 15, TP.HCM) bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép.

Hai nhân viên cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì hành nghề không có chứng chỉ. Ở Bình Dương, chi nhánh Mailisa bị đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia laser can thiệp vào cơ thể khi không đủ điều kiện chuyên khoa. Một số cơ sở khác bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định, quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép.

Báo Công an Nhân dân từng nêu Mailisa là hệ thống thẩm mỹ có nhiều sai phạm tái diễn tại nhiều tỉnh, thành. Các vụ việc trên được Thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an xác định, xử lý theo quy định.