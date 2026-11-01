Lợi dụng sóng livestream để quảng bá dịch 18+, một kênh TikTok đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội!

Chiêu trò "bình cũ rượu mới" đội lốt dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên livestream

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi xôn xao và bức xúc trước sự xuất hiện của một kênh TikTok ngang nhiên phát sóng trực tiếp (livestream) để quảng bá cho một cơ sở kinh doanh dịch vụ gội đầu, lấy ráy tai với hàng loạt dấu hiệu biến tướng nghiêm trọng.

Thay vì tập trung giới thiệu quy trình thư giãn lành mạnh hay tay nghề của kỹ thuật viên, tài khoản này lại lựa chọn cách tiếp cận đầy phản cảm nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Ngay trên sóng trực tiếp thu hút gần cả nghìn lượt theo dõi cùng lúc, nhân vật xuất hiện trong khung hình diện trang phục gợi cảm với áo sơ mi trắng và chân váy ngắn, liên tục có những cử chỉ, góc quay kém duyên. Đáng chú ý, dòng địa chỉ cụ thể được ghim chình ình trên màn hình như một lời mời gọi công khai, bất chấp các quy định kiểm duyệt của nền tảng mạng xã hội.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả chính là cách người dẫn dắt buổi phát sóng cố tình sử dụng ngôn từ hai nghĩa, thêm thắt những lời lẽ nhạy cảm để lèo lái câu chuyện sang hướng dịch vụ 18+. Trước những câu hỏi khiếm nhã từ một bộ phận người xem... thay vì phớt lờ hoặc chấn chỉnh để giữ gìn sự chuyên nghiệp của một cơ sở làm đẹp, người này lại hùa theo, úp mở và đưa ra những lời mời chào đầy ám muội.

Cách giao tiếp mập mờ, cố tình đánh tráo khái niệm giữa dịch vụ gội đầu dưỡng sinh truyền thống với các hoạt động nhạy cảm đã biến phiên livestream trở thành một không gian độc hại, tràn ngập những bình luận dung tục. Rõ ràng, đây là một chiến thuật "câu view" bất chấp chuẩn mực đạo đức, lợi dụng sự tò mò của đám đông để tăng lượng tương tác và lôi kéo khách hàng đến trực tiếp cơ sở.

Hồi chuông cảnh báo người dùng mạng xã hội

Ngay sau khi những hình ảnh và đoạn cắt từ buổi livestream này được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn, một làn sóng chỉ trích gay gắt đã bùng nổ. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự ngán ngẩm và phẫn nộ trước sự xuống cấp của văn hóa quảng cáo trên không gian mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, gội đầu dưỡng sinh hay lấy ráy tai vốn là những ngành nghề dịch vụ chân chính, mang lại giá trị thư giãn và chăm sóc sức khỏe thiết thực cho cộng đồng.

Tuy nhiên, chính những chiêu trò "treo đầu dê bán thịt chó", cố tình gắn mác 18+ để câu khách của một số cơ sở thiếu lành mạnh đang làm xấu đi hình ảnh của cả ngành nghề, gây ra cái nhìn định kiến và thiếu thiện cảm từ xã hội.

Bên cạnh sự bức xúc dành cho chủ kênh TikTok nói trên, nhiều người dùng mạng cũng đặt ra dấu hỏi lớn về lỗ hổng trong khâu kiểm duyệt nội dung trực tiếp của nền tảng này. Dù đã có những bộ lọc từ khóa và quy tắc cộng đồng khắt khe, nhưng việc một kênh livestream công khai địa chỉ, ăn mặc hớ hênh và thảo luận về các dịch vụ nhạy cảm vẫn có thể lọt vào mục "LIVE Thịnh hành" với hàng chục nghìn lượt thích là điều khó có thể chấp nhận.

Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng cũng như các biện pháp mạnh tay từ phía nền tảng để ngăn chặn và xóa bỏ những tài khoản vi phạm, những nội dung bẩn tương tự sẽ còn tiếp tục sinh sôi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ và làm ô nhiễm môi trường mạng. Sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng mạng lần này chính là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang có ý định đánh đổi thuần phong mỹ tục để đổi lấy sự nổi tiếng và lợi nhuận bất chính.