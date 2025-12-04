Tiểu thuyết cũng không dám viết: Nam sinh điển trai đỗ 11 chương trình Tiến sĩ từ năm 22 tuổi, từng thực tập ở Stanford, GPA gần tuyệt đối!

Mới đây, mạng xã hội được phen rần rần trước thông tin về một nam sinh 2k3. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình sáng, cậu bạn này còn sở hữu một bộ hồ sơ “đọc thôi đã thấy choáng”. Loạt thành tích tiêu biểu phải kể đến: đỗ 11 chương trình Tiến sĩ tại loạt trường top đầu như MIT, Stanford, Columbia, Yale, Johns Hopkins…; nhận học bổng gần 7 tỷ đồng của Đại học Georgetown và duy trì GPA 3.99/4.0. Trong suốt 4 năm đại học, nam sinh còn làm trợ giảng cho 4 môn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học máy tính; thực tập nghiên cứu tại Stanford trong dự án về siêu máy tính lượng tử. Hồ sơ của cậu đặc biệt ấn tượng với 7 thư giới thiệu từ các giáo sư.

Được biết, nhân vật khiến cộng đồng mạng choáng váng này là Hà Hải Dương (SN 2002, Hà Nội). Dù đã gây sốt từ đầu năm 2025, nhưng có vẻ như nhờ profile quá khủng mà những ngày vừa qua, cư dân mạng lại tiếp tục đào lại hồ sơ, khiến tên tuổi của Dương một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao.

Chân dung nam sinh Hải Dương.

Profile đỉnh nóc kịch trần của “học bá”

Khi còn học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), Hải Dương đã sớm bộc lộ niềm đam mê với khoa học kỹ thuật và chủ động tham gia nhiều sân chơi liên quan đến lĩnh vực này.

Thời điểm ấy, Dương đang bước vào giai đoạn ôn thi lớp 10 nên việc đăng ký cuộc thi Khoa học kỹ thuật ban đầu vấp phải sự phản đối của gia đình. Nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm, Dương vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng. Kết quả, dự án “Sản xuất phân bón hữu cơ từ bã cà phê kết hợp rác thải sinh hoạt, ứng dụng trong trồng rau sạch tại hộ gia đình” đã mang về cho Dương giải Dự án Triển vọng.

Không dừng lại ở đó, khi phát triển sâu hơn đề tài, Dương xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Elementz Science Project Competition and Exhibition - cuộc thi sáng tạo kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Singapore. Cũng trong năm đó, Dương trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, nơi được đánh giá có yêu cầu đầu vào khắt khe top đầu cả nước. Suốt quá trình học, nam sinh liên tục duy trì thành tích nổi bật với điểm trung bình đạt 9,5 và thường xuyên đứng trong top 15 của lớp qua các kỳ thi quan trọng.

Năm 2021, Dương giành học bổng 7 tỷ của Đại học Georgetown (Mỹ). Ngoài ra, nam sinh này cũng trúng tuyển trường Hóa học của Đại học California tại Berkeley, Đại học California tại Los Angeles (Mỹ).

Trong mùa hè trước khi sang Mỹ, Dương chủ động tìm hiểu danh sách giảng viên ngành Hóa học tại Đại học Georgetown. Từ gần 30 giáo sư, Dương chọn viết thư cho 3 người để xin vào phòng thí nghiệm học hỏi. Nhờ cơ hội này, Dương được nhận vào nhóm nghiên cứu về hợp chất flo - lĩnh vực mà Dương gắn bó trong suốt 4 năm đại học.

Không chỉ học giỏi, nam sinh còn vô cùng năng động.

Bước sang năm hai, Dương đã có bài báo khoa học đầu tiên đăng trên tạp chí Royal Society of Chemistry (RSC), tạp chí xếp hạng Q2 chuyên ngành Hóa học và Q1 trong lĩnh vực Quang phổ. Đến năm cuối, nam sinh tiếp tục nộp bài báo thứ hai đồng thời hoàn thiện thêm các kết quả theo yêu cầu của hội đồng phản biện.

Ngoài việc nghiên cứu tại trường, Dương còn trải nghiệm thực tập mùa hè năm ba tại Đại học Stanford, làm việc ở phòng thí nghiệm gia tốc và tham gia dự án liên quan đến máy tính lượng tử. Cuối tháng 11/2024, khi bắt đầu nộp hồ sơ tiến sĩ, lo ngại việc nhiều trường cắt giảm tài trợ, Dương quyết định mở rộng danh sách ứng tuyển từ 5 lên 11 trường.

Kết quả là Dương đã nhận thư trúng tuyển chương trình tiến sĩ từ 11 trường đại học, trong đó có 8 trường hàng đầu tại Mỹ như MIT, Yale, Stanford, Northwestern, Johns Hopkins, Caltech, Columbia và UC Berkeley. Hầu hết các trường đều sẵn sàng hỗ trợ mức tài chính trên 100.000 USD/năm, bao gồm học phí và lương nghiên cứu. Đặc biệt, Yale còn trao cho Dương giải thưởng Sterling - phần thưởng dành cho ứng viên xuất sắc nhất, trị giá 3.500 USD mỗi năm.

Về kết quả học tập đại học, Dương giữ GPA 3.99/4 - số điểm gần như tuyệt đối, chỉ duy nhất môn Sinh học không đạt điểm A. Nam sinh còn đảm nhiệm vai trò trợ giảng cho 4 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học máy tính. Hồ sơ của Dương được củng cố bởi 7 thư giới thiệu từ các giáo sư ngành Hóa học và Vật lý, trong đó đều đánh giá cao sự tự tin, tinh thần chủ động, tư duy sắc bén và logic của nam sinh. Tháng 5 vừa qua, Dương hoàn thành chương trình Cử nhân. Hiện chàng trai đến từ Hà Nội dành thời gian tham quan các trường, gặp gỡ giáo sư và tìm hiểu phòng thí nghiệm trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho hành trình tiến sĩ.

Song song với học thuật, cậu bạn cũng là học sinh năng động, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Thời phổ thông, Dương từng giữ vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Hóa học HSGS Chemistry Organization; Trưởng ban Truyền thông dự án du học Vé Thông Hành với hơn 24.000 người theo dõi; đồng thời sáng lập hoặc chủ trì nhiều dự án như LiberVita 2019 về môi trường, Hội chợ Khoa học ChemStorm 2019 và tham gia Ban tổ chức English Celebration 2019. Hải Dương cũng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Nội dung của Thời Báo Tổng Hợp - kênh thông tin chính thức của trường và hỗ trợ xây dựng Booth Gali tại Ngày hội STEM 2019 do Bộ KH&CN tổ chức.