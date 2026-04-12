HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiểu thư tài phiệt đẹp nhất Hàn Quốc hiện tại: Người đẹp mặc gì cũng sang, 18 năm trẻ mãi không già

Chiêu Dương |

Cô luôn toát lên cảm giác vừa năng động trẻ trung lại vừa ngọt ngào quyến rũ khiến người ta khó lòng rời mắt.

Theo Naver , siêu phẩm Perfect Crown vừa lên sóng đã gây bùng nổ MXH với mức tỷ suất người xem khả quan, thống trị tuyệt đối các bảng xếp hạng rating mà còn xác lập kỷ lục mở màn cao nhất năm 2026 của nhà đài MBC. Đồng thời chuyện tình của "điên nữ tài phiệt" IU và "hoàng tử thất thế" Byeon Woo Seok cũng thu hút khán giả vì bối cảnh sang trọng quyền quý của các nhân vật.

- Ảnh 1.

Perfect Crown có rating khả quan, độ yêu thích đứng đầu 150 nước

- Ảnh 2.

Màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok thu hút khán giả vì tính cách của nhân vật rất thú vị

Trong phim, IU thể hiện vai Sung Hee Joo con gái thứ của một gia tộc giàu có, sở hữu cả núi tiền và bộ óc kinh doanh nhạy bén. Với tư cách là nữ tài phiệt, không khó để thấy Sung Hee Joo mặc những bộ trang phục hàng hiệu đắt giá. Phong cách của Sung Hee Joo biến đổi đa dạng về màu sắc, phù hợp với các sự kiện khác nhau. Để thể hiện sự quyền lực của mình, cô thường xuyên mặc các loại vest được thiết kế riêng vừa cổ điển vừa sang trọng.

IU thay tới 9 bộ trang phục chỉ trong tập đầu, trong tập 2, nữ diễn viên cũng khiến khán giả hoa mắt vì những bộ cánh trang trọng rất phù hợp với sự kiện cao cấp của hoàng gia nhưng lại không bị già cứng.

- Ảnh 3.

IU xuất hiện lần nào là khiến khán giả sáng mắt lần đó

- Ảnh 4.

Trong phim, phong cách thời trang của nữ chính rất cuốn hút, không ngại màu sắc nào

- Ảnh 5.

IU khiến khán giả không thể rời mắt

- Ảnh 6.

Cô thể hiện rất tốt khi chất đại tiểu thư tài phiệt không có gì ngoài tiền

- Ảnh 7.

Những bộ cánh vừa sang trọng lại nổi bật được khán giả yêu thích vì dễ áp dụng trong đời sống

Khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của IU, dù đã 32 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo tươi sáng như lúc mới vào nghề khiến nhiều cô gái ghen tỵ. IU luôn toát lên cảm giác vừa năng động trẻ trung lại vừa ngọt ngào quyến rũ khiến người ta khó lòng rời mắt.

- Ảnh 8.

IU trẻ trung dù đã qua tuổi 30

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Lee An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

- Ảnh 9.

Phim là sự kết hợp của hai ngôi sao trẻ nổi bật bậc nhất của Hàn Quốc hiện tại

- Ảnh 10.

Tác phẩm trước đó của Byeon Woo Seok là Cõng Anh Mà Chạy Rất Thành Công

- Ảnh 11.

IU cũng có phim siêu khủng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Tuy nhiên, trong Perfect Crown tính cách nhân vật hoàn toàn khác với tác phẩm trước, cho thấy diễn xuất đa dạng của IU

Để hiện thực hóa bữa tiệc thị giác về một hoàng gia xa hoa thế kỷ 21, nhà sản xuất đã chi mạnh tay xây dựng phim trường rộng tới 23.000 m2, kết hợp kiến trúc Hanok với phong cách xa hoa của giới thượng lưu. Điểm nhấn thẩm mỹ còn nằm ở phần trang phục kết hợp giữa Hanbok và thời trang hiện đại, đặc biệt là bộ đồ cưỡi ngựa bằng lụa của Byeon Woo Seok đã tái định nghĩa hoàn toàn thẩm mỹ cung đình.

- Ảnh 12.

Sự sang trọng của IU thể hiện mức đầu tư kinh phí lớn của nhà sản xuất cho bộ phim

- Ảnh 13.

Những bộ trang phục đẹp khác của IU trong phim

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.

- Ảnh 18.
- Ảnh 19.
- Ảnh 20.
Tags

Hàn Quốc

tiểu thư

iu

Perfect Crown

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại