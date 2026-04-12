Tiểu thư tài phiệt đẹp nhất Hàn Quốc hiện tại: Người đẹp mặc gì cũng sang, 18 năm trẻ mãi không già

Theo Naver , siêu phẩm Perfect Crown vừa lên sóng đã gây bùng nổ MXH với mức tỷ suất người xem khả quan, thống trị tuyệt đối các bảng xếp hạng rating mà còn xác lập kỷ lục mở màn cao nhất năm 2026 của nhà đài MBC. Đồng thời chuyện tình của "điên nữ tài phiệt" IU và "hoàng tử thất thế" Byeon Woo Seok cũng thu hút khán giả vì bối cảnh sang trọng quyền quý của các nhân vật.

Trong phim, IU thể hiện vai Sung Hee Joo con gái thứ của một gia tộc giàu có, sở hữu cả núi tiền và bộ óc kinh doanh nhạy bén. Với tư cách là nữ tài phiệt, không khó để thấy Sung Hee Joo mặc những bộ trang phục hàng hiệu đắt giá. Phong cách của Sung Hee Joo biến đổi đa dạng về màu sắc, phù hợp với các sự kiện khác nhau. Để thể hiện sự quyền lực của mình, cô thường xuyên mặc các loại vest được thiết kế riêng vừa cổ điển vừa sang trọng.

IU thay tới 9 bộ trang phục chỉ trong tập đầu, trong tập 2, nữ diễn viên cũng khiến khán giả hoa mắt vì những bộ cánh trang trọng rất phù hợp với sự kiện cao cấp của hoàng gia nhưng lại không bị già cứng.

Khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của IU, dù đã 32 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo tươi sáng như lúc mới vào nghề khiến nhiều cô gái ghen tỵ. IU luôn toát lên cảm giác vừa năng động trẻ trung lại vừa ngọt ngào quyến rũ khiến người ta khó lòng rời mắt.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Lee An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

IU cũng có phim siêu khủng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Tuy nhiên, trong Perfect Crown tính cách nhân vật hoàn toàn khác với tác phẩm trước, cho thấy diễn xuất đa dạng của IU

Để hiện thực hóa bữa tiệc thị giác về một hoàng gia xa hoa thế kỷ 21, nhà sản xuất đã chi mạnh tay xây dựng phim trường rộng tới 23.000 m2, kết hợp kiến trúc Hanok với phong cách xa hoa của giới thượng lưu. Điểm nhấn thẩm mỹ còn nằm ở phần trang phục kết hợp giữa Hanbok và thời trang hiện đại, đặc biệt là bộ đồ cưỡi ngựa bằng lụa của Byeon Woo Seok đã tái định nghĩa hoàn toàn thẩm mỹ cung đình.

