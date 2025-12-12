Tiêu thụ ô tô tại Việt Nam đạt đỉnh mới trong năm 2025

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe các loại. Con số này nhiều hơn 4% so với tháng 10, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp đạt tăng trưởng dương của thị trường ô tô trong nước.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô trong nước tháng 11/2025 giảm 11%. Điều này không quá bất ngờ bởi tháng 11/2024 là tháng cuối áp dụng chính sách giảm phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, trùng với mùa cao điểm mua sắm cuối năm nên nhu cầu sắm ô tô của người dân tăng rất cao.

Thị trường ô tô trong nước tháng 11 tiếp tục tăng trưởng để đạt mức doanh số cao nhất từ đầu năm 2025.

Trong tháng 11 vừa qua, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 28.557 chiếc, tăng 5% so với tháng 10. Nhóm xe thương mại (10.273 chiếc) cũng tăng nhẹ 1% trong khi xe chuyên dụng (488 chiếc) giảm 3% so với tháng liền trước.

Về nguồn gốc xuất xứ, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 18.370 chiếc, tăng 7%, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 20.968 chiếc, tăng nhẹ 1% so với tháng 10.

Xét theo phân khúc, SUV / Crossover hay xe gầm cao đa dụng tiếp tục là nhóm ô tô bán tốt nhất trong tháng 11 với doanh số cộng chung đạt 13.135 chiếc, tăng gần 13% so với tháng trước đó.

Hai phân khúc nổi bật khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong tháng gồm sedan (4.802 chiếc - tăng 16%) và xe bán tải (2.960 chiếc - tăng 1%). Ngược lại, nhóm MPV (6.032 chiếc) và xe hybrid (1.340 chiếc) có sự suy giảm nhẹ khoảng 3-4%.

Theo báo cáo từ VAMA, doanh số tháng 11 tiếp tục ở mức cao giúp lượng tiêu thụ lũy kế cả năm đạt gần 330.000 xe. Cụ thể, trong 11 tháng đã qua của năm 2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 328.669 xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 10/2025. Hai hãng có thị phần lớn tại Việt Nam là VinFast và Hyundai công bố doanh số riêng.

Trong đó, VinFast cho biết đã bàn giao 23.186 ô tô điện trong tháng 11/2025, tăng 14%. Về phần Hyundai, hãng xe Hàn Quốc này ghi nhận tổng doanh số đạt 5.463 xe trong cùng kỳ, tăng 3,8% so với tháng 10 trước đó.

Khi cộng chung số liệu của ba đơn vị là VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, ước tính thị trường Việt Nam trong tháng 11 đã tiêu thụ gần 68.000 chiếc ô tô mới. Trung bình mỗi ngày trong tháng có khoảng hơn 2.200 xe ô tô mới được bàn giao cho khách hàng trong nước.

Những con số cho thấy nhu cầu và lượng tiêu thụ của các dòng ô tô mới tại Việt Nam trong năm 2025 ở mức cao. Tuy nhiên, điều này được thúc đẩy phần lớn nhờ các chương trình khuyến mãi từ hãng và đại lý.

Honda Civic hybrid là một trong những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất giai đoạn cuối năm.

Khi không có chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ Chính phủ như năm ngoái, các hãng tự triển khai các chương trình với mức ưu đãi tương đương để thu hút khách hàng. Theo đó, hầu như mọi phân khúc xe đều có giảm giá , từ xe phổ thông tới hạng sang với giá trị khuyến mãi ngày càng cao về cuối năm.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng có xu hướng chờ giảm giá để có thể mua được xe với mức chi phí thấp nhất, các hãng buộc phải khuyến mãi để bán được hàng. Điều này cũng phản ánh thực tế rằng sức mua của thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc vào các ưu đãi.

Dẫu vậy, nhìn từ mặt tích cực, làn sóng ưu đãi này đang thực sự trở thành động lực thúc đẩy doanh số cho cả thị trường. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2025, các hãng không chỉ duy trì mà còn tăng khuyến mãi để “chốt sổ” kinh doanh và hướng tới các mục tiêu mới năm 2026.