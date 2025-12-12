"SH điện" giá rẻ vừa về Việt Nam; Yamaha tung xe tay ga hybrid mới

"SH điện" giá rẻ vừa về Việt Nam

Mẫu xe máy điện BF 2026 của hãng Before All về đại lý Việt Nam, gây chú ý nhờ ngoại hình gợi liên tưởng đến Honda SH nhưng có giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 24,96 – 38,4 triệu đồng cho bốn phiên bản (BF, BF 26, BF 150i và BF 150S).

BF 2026 được người tiêu dùng gọi vui là “SH điện giá rẻ” bởi thiết kế sang trọng, phần đầu cao cùng các đường nét khỏe khoắn tương tự mẫu tay ga Nhật Bản. Nhà sản xuất trang bị đèn LED toàn bộ, yên xe rộng, cốp chứa đồ lớn và nhiều tính năng hiện đại như smartkey, chống trộm, cảnh báo lăn bánh.

Hai phiên bản cao cấp dùng pin lithium cho tốc độ tối đa ~70 km/h và khả năng vận hành mạnh hơn, trong khi hai phiên bản dùng bình ắc quy phù hợp di chuyển nội đô. Xe được kỳ vọng tạo sức hút trên thị trường xe điện phổ thông.

Yamaha bất ngờ tung ra mẫu xe tay ga hybrid hoàn toàn mới

Yamaha vừa giới thiệu mẫu tay ga hybrid hoàn toàn mới – Ego Gear Pro Hybrid 2026 tại thị trường Malaysia, thu hút chú ý với mức giá chỉ khoảng 6.198 RM (hơn 39 triệu đồng) chưa bao gồm thuế và phí đăng ký, hướng đến người dùng có ngân sách hạn chế.

Mẫu xe trang bị động cơ Blue Core Hybrid 125 cc kết hợp hệ thống hỗ trợ điện, công suất tối đa 8,4 PS, giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mượt trong đô thị.

Điểm nổi bật là chức năng Power Assist hỗ trợ lực khi khởi hành, hữu ích khi chở nặng hoặc leo dốc, cùng hệ thống Smart Motor Generator giảm ồn và hỗ trợ dừng–khởi động nhanh.

Xe còn có màn hình LCD, kết nối Yamaha Y-Connect, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và ngăn chứa đồ rộng. Hiện chưa có thông tin Yamaha đưa mẫu này về Việt Nam.

Xe điện lên ngôi, hàng loạt xe máy xăng giảm giá sâu

Thị trường xe máy xăng dịp cuối năm ghi nhận biến động bất thường khi hàng loạt mẫu “quốc dân” đồng loạt giảm giá, trái ngược tình trạng đội giá nhiều năm trước.

Khảo sát tại các đại lý cho thấy Honda Vision hiện bán từ 31–38 triệu đồng, thấp hơn hoặc chỉ ngang giá đề xuất, phản ánh sức cầu suy giảm rõ rệt. Các mẫu SH Mode, Lead và Air Blade cũng giữ mức giá sát đề xuất, trong khi lượng khách đến HEAD giảm do tâm lý chờ đợi trước lộ trình hạn chế xe xăng tại nội đô Hà Nội từ ngày 1/7/2026.

Không chỉ Honda, các hãng khác cũng điều chỉnh giá mạnh: Suzuki Satria F150 giảm gần 2 triệu đồng còn hơn 51 triệu; Yamaha Janus và Exciter giảm 2 triệu đồng tùy phiên bản. Nguyên nhân chính được cho là sự lên ngôi của xe điện.

VinFast ghi nhận 234.536 xe điện bàn giao trong 9 tháng đầu 2025, tăng 447% so với cùng kỳ, cùng nhiều chính sách đổi xe xăng sang xe điện, tạo sức hút lớn. Điều này tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên thị trường xe xăng truyền thống, vốn tăng trưởng chậm dù Honda vẫn đạt hơn 188.000 xe bán ra trong tháng 10/2025.