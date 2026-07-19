"Tiểu thư" Harper Seven Beckham chưa từng một ngày biết xấu!

Ngay từ khi mới chào đời, Harper Seven Beckham đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Nhân dịp Harper Seven Beckham chính thức bước sang tuổi 15, tạp chí Cosmopolitan đã đăng tải một bộ ảnh đặc biệt, tổng hợp lại hành trình trưởng thành của cô bé từ lúc mới chào đời cho đến khi trở thành một thiếu nữ rạng rỡ. Không cần bàn cãi, Harper chính là minh chứng sống động cho câu nói "đẹp từ trong trứng nước" với diện mạo chưa từng có một ngày nào… kém xinh.

Từ một cô bé xinh xắn như búp bê với đôi má phúng phính trong vòng tay người cha quyền lực David Beckham, đến nay Harper đã "trổ mã" thành một thiếu nữ đầy cuốn hút. Loạt ảnh tạp chí tổng hợp cho thấy phong cách thời trang biến hóa linh hoạt của cô nàng: lúc ngọt ngào, tinh khôi với những chiếc đầm voan dịu dàng, khi lại sành điệu, thời thượng trong những bộ cánh đẳng cấp chuẩn "quý cô gia thế khủng". Với gu thẩm mỹ được rèn giũa từ chính người mẹ Victoria Beckham – biểu tượng thời trang đình đám, Harper Seven được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng thời trang mới, kế thừa hoàn hảo phong thái quý tộc và tư duy thẩm mỹ của gia đình danh giá.

Ở tuổi 15, Harper nở rộ visual rực rỡ. Ảnh: Cosmopolitan

Có thể nói rằng từ bé đến lớn, Harper chưa từng biết xấu là gì. Ảnh: Cosmopolitan

Ảnh: Cosmopolitan

Harper nổi bật trong những trận đấu World Cup gần đây. Ảnh: Cosmopolitan

Ngay từ khi mới chào đời, Harper Seven Beckham đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Là con gái duy nhất của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham sau ba người anh Brooklyn, Romeo và Cruz, cô bé nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Những bức ảnh thời thơ ấu của Harper luôn khiến cư dân mạng "tan chảy". Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười trong veo giúp cô bé trông chẳng khác nào một nàng búp bê bước ra từ truyện cổ tích.

Không ít lần, Harper theo chân bố mẹ tới các sự kiện, tuần lễ thời trang hay đơn giản là dạo phố. Dù chỉ diện váy hoa, áo len hay quần jeans đơn giản, cô vẫn gây chú ý bởi vẻ đáng yêu tự nhiên và khí chất rất riêng. Đặc biệt, David Beckham luôn được biết đến là "ông bố cuồng con gái". Những khoảnh khắc anh bế Harper trên tay, cõng con đi chơi hay nhẹ nhàng hôn lên trán con từng nhiều lần trở thành hình ảnh biểu tượng của tình phụ tử trên mạng xã hội.

Harper là "gái rượu" sau khi vợ chồng Beckham có 3 con trai. Ảnh: Cosmopolitan

Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười trong veo giúp cô bé trông chẳng khác nào một nàng búp bê bước ra từ truyện cổ tích. Ảnh: Cosmopolitan

Ảnh: Cosmopolitan

Những bức ảnh thời thơ ấu của Harper luôn khiến cư dân mạng "tan chảy". Ảnh: Cosmopolitan

Nếu những năm đầu đời Harper ghi điểm bởi vẻ đáng yêu như thiên thần thì càng lớn, cô càng sở hữu diện mạo thanh thoát và nữ tính. Ở tuổi thiếu niên, Harper gây ấn tượng với mái tóc dài óng mượt, gương mặt hài hòa cùng phong thái nhẹ nhàng, tinh tế. Cô không theo đuổi hình ảnh quá nổi loạn hay trưởng thành trước tuổi mà giữ đúng vẻ trong sáng của một cô gái tuổi teen.

Nhiều người nhận xét Harper thừa hưởng đôi mắt và nụ cười từ David Beckham, trong khi gương mặt cùng thần thái lại mang nhiều nét của Victoria Beckham thời trẻ. Chính sự kết hợp ấy tạo nên một Harper rất riêng: ngọt ngào nhưng không nhạt nhòa, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung.

Càng lớn, Harper Seven càng xinh xắn. Ảnh: Cosmopolitan

Ở tuổi thiếu niên, Harper gây ấn tượng với mái tóc dài óng mượt, gương mặt hài hòa cùng phong thái nhẹ nhàng, tinh tế. Ảnh: Cosmopolitan

Ảnh: Cosmopolitan

Nhiều người nhận xét Harper thừa hưởng đôi mắt và nụ cười từ David Beckham, trong khi gương mặt cùng thần thái lại mang nhiều nét của Victoria Beckham thời trẻ. Ảnh: Cosmopolitan

Harper Seven Beckham chào đời vào ngày 10/7/2011 tại bệnh viện Cedars-Sinai, Los Angeles, Mỹ. Sự kiện cô bé ra đời từng khiến truyền thông quốc tế "bùng nổ" vì đây là "công chúa" đầu tiên sau khi gia đình Beckham đã có ba cậu con trai: Brooklyn, Romeo và Cruz. Cái tên Harper Seven cũng ẩn chứa những tầng ý nghĩa sâu xa. "Harper" là tên của nữ nhà văn Harper Lee – tác giả cuốn sách yêu thích của Victoria Beckham là Giết Con Chim Nhại. Trong khi đó, "Seven" (số 7) không chỉ là số áo huyền thoại mà David Beckham từng mặc trong suốt sự nghiệp thi đấu tại Manchester United và đội tuyển Anh, mà còn đại diện cho sự may mắn, trọn vẹn và cũng là tháng sinh của cô bé.

Sinh ra trong một gia đình mà bố là cựu danh thủ huyền thoại thế giới, mẹ là nhà thiết kế thời trang kiêm cựu thành viên Spice Girls, Harper Seven không chỉ sống trong nhung lụa mà còn được hưởng nền giáo dục tinh hoa nhất. Từ nhỏ, Harper đã luôn xuất hiện tại hàng ghế đầu (front-row) của các tuần lễ thời trang danh giá nhất hành tinh. Cô bé học được cách phối đồ, tư duy nghệ thuật và khí chất sang trọng ngay từ khi còn nằm trong nôi.

Ảnh: Cosmopolitan

Ông bố Beckham phổng mũi khi có cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy. Ảnh: Cosmopolitan

Dù là "tiểu thư" của gia tộc Beckham, Harper vẫn được bố mẹ giáo dục theo lối sống có kỷ luật và tình yêu thương gắn kết. Những bức ảnh đời thường được gia đình chia sẻ luôn cho thấy một Harper gần gũi, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, học cưỡi ngựa, múa ballet và dành thời gian bên cạnh những người anh trai luôn yêu chiều cô bé hết mực.

Ở tuổi 15, Harper đang dần định hình phong cách cá nhân riêng biệt. Không còn là cô bé theo mẹ đi sự kiện, cô nàng nay đã sở hữu thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và sự chững chạc trước ống kính. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thừa hưởng từ bố và gu thời trang sắc sảo của mẹ biến Harper trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thế hệ Gen Z tại Anh quốc.

Giới chuyên môn nhận định rằng, Harper Seven Beckham không chỉ đơn thuần là một "Rich Kid". Cô bé đang sở hữu nền tảng để trở thành một người có sức ảnh hưởng thực thụ trong ngành thời trang. Sự tinh tế trong cách chọn trang phục, từ những bộ đồ street style năng động đến những bộ đầm dạ tiệc tối giản nhưng sang trọng, cho thấy Harper hoàn toàn có khả năng nối gót mẹ Victoria Beckham trở thành một nhà thiết kế hoặc một fashionista hàng đầu thế giới.

Ảnh: Cosmopolitan