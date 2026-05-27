Tiêu thụ điện lập kỷ lục, Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay khung giờ cao điểm mới

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định về thực hiện giá bán điện, nhằm sớm áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới.

Theo Quyết định 963/QĐ-BCT ban hành tháng 4 năm nay, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được điều chỉnh từ 17h30-22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây. Giờ thấp điểm áp dụng từ 0h-6h hằng ngày.

Tuy nhiên, Thông tư 60/2025 hiện hành lại quy định việc áp dụng khung giờ mới chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, khiến việc triển khai thực tế chưa thể áp dụng ngay.

Vì vậy, tại dự thảo mới, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp này để rút ngắn thời gian triển khai.

Bộ Công Thương cho biết, hiện phụ tải điện đang thay đổi đáng kể khi nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt buổi tối tăng nhanh, trong khi tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió ngày càng lớn. Việc điều chỉnh khung giờ cao điểm được đánh giá nhằm khuyến khích dịch chuyển phụ tải khỏi khung giờ tối, tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo vào ban ngày và giảm nguy cơ quá tải hệ thống điện.

Việc áp dụng sớm khung giờ cao điểm mới sẽ góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện vào buổi tối và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm mới ngay trong mùa nắng nóng năm nay.

Để phục vụ việc sửa đổi, Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) có báo cáo, phân tích về lợi ích tổng thể liên quan tới vận hành hệ thống điện khi áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới; lượng hóa số liệu tác động và lợi ích mang lại đối với hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực đánh giá tác động tới chi phí tiền điện của khách hàng sử dụng điện khi áp dụng khung giờ cao điểm mới theo Quyết định 963/QĐ-BCT, cùng các ảnh hưởng liên quan trong quá trình triển khai.

Theo số liệu từ NSMO, ngày 26/5, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.226 MW - mức cao nhất từ trước tới nay.

Riêng miền Bắc, phụ tải cũng liên tiếp phá đỉnh khi lần đầu tiệm cận mốc 30.000 MW. Trước đó, NSMO dự báo công suất cực đại khu vực miền Bắc trong đợt nắng nóng này có thể vượt 30.100 MW, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước.

Theo dự thảo, thông tư sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành nhằm kịp thời triển khai trong tháng 6 năm nay.


