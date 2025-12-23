HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tiểu sử ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

TIỂU SỬ ÔNG LÊ MẠNH HÙNG, QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

TIỂU SỬ ÔNG LÊ MẠNH HÙNG, QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG- Ảnh 2.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quá trình công tác của ông Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê quán Hưng Yên. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông Lê Mạnh Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Lê Mạnh Hùng quay trở lại PVN làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.

Tháng 3/2011, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN. Từ ngày 26/6/2019 ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVN.

Tại Quyết định 1168/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đầu khí Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

TIỂU SỬ ÔNG LÊ MẠNH HÙNG, QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG- Ảnh 4.

Tiểu sử đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đồ họa Báo Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
