Tiểu đoàn hệ thống không người lái Rubak thuộc Lữ đoàn không vận độc lập số 77 đã loại bỏ một nhóm lớn binh lính Nga quyết định sử dụng đường ống dẫn khí để tấn công các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine. Video tương ứng đã được đăng tải trên kênh Telegram DeepState.

Quân đội Nga đã cố gắng sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm đó là đường ống dẫn khí chạy dọc theo tuyến đường Svatove - Oskil để bí mật tiếp cận hậu phương hoặc các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine đã phát hiện ra đối phương ngay khi họ vừa ra khỏi đường ống và tấn công phủ đầu bằng cách thả đạn cối từ UAV. Trận đánh nói trên diễn ra vào hôm 16 tháng 12 ở phía Bắc khu định cư Novoplatonivka (vùng Kharkiv).

Trận đánh của Tiểu đoàn hệ thống không người lái Rubak thuộc Lữ đoàn không vận độc lập số 77.

Theo ghi nhận, ngoài binh lính chính quy Nga, trong số những người bị thiệt mạng còn có lính đánh thuê từ các nước châu Phi - những người tham gia các cuộc tấn công trong thời gian gần đây.

Đơn vị Ukraine xác nhận rằng do chiến dịch bất thành này, phía Nga đã mất 40 binh sĩ trực tiếp tại vị trí đường ống dẫn khí. Tổng thiệt hại của đối phương trong khu vực trách nhiệm của Lữ đoàn 77 trong 24 giờ qua lên tới 54 người.

Vị trí làng Novoplatonivka, vùng Kharkiv trên bản đồ DeepState.

Điều đáng chú ý là quân Nga ngày càng sử dụng nhiều đường ống ngầm để tiếp cận các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ví dụ, vào đầu tháng 9 năm 2025, Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống hậu cần thông qua đường ống dẫn khí để nỗ lực chiếm đóng thành phố Kupyansk, thuộc vùng Kharkiv.

Lối vào của đường ống nói trên nằm gần làng Lyman Pershyi, và lối ra ở ngoại ô phía Bắc Kupyansk, gần làng Radkivka. Để di chuyển bên trong đường hầm, binh sĩ sử dụng những băng ghế có bánh xe được thiết kế đặc biệt, và ở những nơi có đủ độ cao, còn có cả xe scooter điện.