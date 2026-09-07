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Tiết mục nhảy khai giảng gây tranh cãi, Hiệu trưởng THPT Tiên Du số 1 lên tiếng

Văn Chương
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Lãnh đạo Trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau tiết mục nhảy khai giảng gây tranh cãi.

Đoạn video ghi lại màn biểu diễn văn nghệ của nhóm học sinh Trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trái chiều. Trong đó, nhiều người cho rằng trang phục và động tác biểu diễn chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh và tính chất trang nghiêm của môi trường giáo dục, đặc biệt là trong lễ khai giảng.

Ngày 7/9, trả lời PV Báo điện tử VTC News, bà Ngô Thị Hồng Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1 cho biết, một số hình ảnh được chia sẻ có thể là những đoạn được cắt riêng lẻ từ tiết mục. Vì vậy nếu chỉ nhìn vài khoảnh khắc sẽ khó đánh giá đầy đủ, khiến người xem dễ có cái nhìn phiến diện.

“Về tổng thể, đây là tiết mục nhảy hiện đại phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Về trang phục, các em mặc quần dài và áo phông cao cổ. Trong lúc nhảy, việc thực hiện các động tác có làm lộ phần eo một chút, nhưng chưa đến mức để coi là gây phản cảm” , cô Thúy lý giải.

- Ảnh 1.

Tiết mục nhảy hiện đại của học sinh trường THPT Tiên Du số 1 Bắc Ninh gây xôn xao. (Ảnh: Cắt từ clip).

Đại diện nhà trường cho biết thêm, chương trình văn nghệ khai giảng gồm ba tiết mục được dàn dựng đan xen giữa truyền thống và hiện đại, gồm cả múa dân gian, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và nhảy hiện đại.

Nhóm tham gia biểu diễn thuộc Câu lạc bộ Nhảy của trường nơi quy tụ học sinh từ nhiều khối lớp và một số cựu học sinh vừa tốt nghiệp THPT. Đây là CLB hoạt động phong trào thường xuyên, tích cực tham gia các buổi giao lưu, sự kiện của trường từ nhiều năm qua.

Dù khẳng định mục tiêu của trường là tạo sân chơi phát triển kỹ năng toàn diện cho học sinh bên cạnh việc học văn hóa, xong cô Thúy thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm định hướng của ban giám hiệu.

“Quan điểm của nhà trường là luôn khuyến khích các em tự tin thể hiện đam mê, năng khiếu và kỹ năng sống. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều phải hài hòa với văn hóa học đường và truyền thống dân tộc.

Trước những phản hồi trái chiều lần này, chúng tôi xin tiếp thu và rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong các sự kiện sau, trường sẽ kiểm duyệt kỹ lưỡng hơn về nội dung, trang phục và động tác biểu diễn để vừa đáp ứng sở thích của học sinh, vừa đảm bảo tính chuẩn mực, phù hợp với góc nhìn của nhiều đối tượng khán giả”.

Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ mong muốn dư luận và cộng đồng mạng có góc nhìn khách quan, mang tính xây dựng, tránh tạo áp lực hay buông lời tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi học trò.

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