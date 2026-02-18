Chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy hay thực hiện những nghi lễ rườm rà, lộc lá đôi khi đến từ những hành động mộc mạc, chân thành và giản dị nhất. Nếu bạn đang muốn một năm "tiền vào như nước", công việc hanh thông, hãy lưu ngay những việc làm mang tính "chìa khóa" dành riêng cho 12 con giáp trong ngày mùng 2 Tết này nhé!

Tý, Sửu, Dần: Gieo hạt mầm thiện lành, đón lộc đầu xuân

Với ba con giáp này, chìa khóa của sự vượng phát trong năm mới nằm ở chữ "Tâm" và sự sẻ chia. Năng lượng của mùng 2 rất cần sự ấm áp từ những hành động quan tâm nhỏ bé nhưng chân thật.

- Tuổi Tý: Sáng mùng 2 thức dậy, việc đầu tiên người tuổi Tý nên làm là tự tay pha một ấm trà ấm hoặc một ly nước mật ong và mời người lớn tuổi trong nhà. Vị ngọt ngào của mật ong không chỉ giúp tĩnh tâm mà còn tượng trưng cho một năm mới mọi sự hanh thông, lời ăn tiếng nói ngọt ngào, đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ.

- Tuổi Sửu: Bản tính hiền lành, chăm chỉ của tuổi Sửu sẽ cực kỳ "hợp vía" với việc trao đi may mắn. Mùng 2 Tết, hãy chuẩn bị những phong bao lì xì đỏ chót để mừng tuổi những em bé có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người bán hàng rong lỡ gặp trên đường. Ông bà ta bảo "cho đi là nhận lại", chút duyên lành này sẽ giúp tuổi Sửu mở cung tài lộc, cả năm tiền bạc rủng rỉnh.

- Tuổi Dần: Để kìm hãm bớt sự nóng nảy và đón nhận sinh khí, tuổi Dần hãy ưu tiên mặc một trang phục có điểm xuyết màu xanh lá cây hoặc vàng tươi trong ngày mùng 2. Màu sắc của mầm non và ánh nắng mặt trời sẽ xua tan ám khí, mang lại sự tươi mới, giúp công việc làm ăn trong năm bứt phá ngoạn mục.

Mão, Thìn, Tỵ: Lời nói nắn nót, lộc rơi đầy bị

Một lời nói hay bằng vạn mâm cỗ đầy. Nhóm con giáp này cần chú trọng vào việc kiến tạo những mối quan hệ tốt đẹp, dùng sự mềm mỏng để rước "Thần Tài" vào nhà.

- Tuổi Mão: Mùng 2 này, tuổi Mão hãy nhấc điện thoại lên và gọi điện chúc Tết một người bạn cũ hoặc một người họ hàng xa mà đã lâu bạn chưa có dịp gặp gỡ. Sự kết nối bất ngờ và chân thành này không chỉ gắn kết tình thân mà còn vô tình mở ra những cơ hội hợp tác, làm ăn vô cùng rực rỡ trong tương lai.

- Tuổi Thìn: Vốn mang mệnh Rồng bay phấp phới, tuổi Thìn cần một không gian bừng sáng để chiêu tài. Sáng mùng 2, hãy tự tay cắm một bình hoa tươi thật rực rỡ (như lay ơn, thược dược hay hoa hồng) đặt ở trung tâm phòng khách. Hoa nở phú quý, sinh khí từ hoa tươi sẽ giúp vận trình của tuổi Thìn thăng hoa rực rỡ.

- Tuổi Tỵ: Hãy nhâm nhi một chút mứt gừng, mứt dừa hay một viên kẹo ngọt ngay khi vừa dùng xong bữa sáng. Sự ngọt ngào này là "phép thuật" dân gian giúp người tuổi Tỵ có một năm mới êm đềm, hóa giải những thị phi không đáng có, từ đó đường công danh sự nghiệp cứ thế mà thênh thang vẫy gọi.

Ngọ, Mùi, Thân: Đón nắng đầu ngày, vận may gõ cửa

Năng lượng của Ngọ, Mùi, Thân gắn liền với sự chuyển động và sinh khí của đất trời. Đừng nằm ườn trên giường trong ngày mùng 2, hãy bước ra ngoài để hứng lộc!

- Tuổi Ngọ: Sáng mùng 2, tuổi Ngọ hãy là người đầu tiên mở toang tất cả các cửa sổ trong nhà để đón ánh nắng và gió xuân ùa vào. Hành động xua đi luồng khí cũ, rước khí mới này sẽ giúp tuổi Ngọ có một năm đầy năng động, tiền tài "chảy" vào nhà một cách tự nhiên và dồi dào.

- Tuổi Mùi: Dân gian có câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Nếu mùng 1 chưa kịp mua thì sáng mùng 2, tuổi Mùi hãy ra ngõ mua một chút muối hạt mang về bếp. Muối mặn mà đại diện cho sự đậm đà trong tình cảm, sự bền vững trong làm ăn, giúp tuổi Mùi xua đuổi tà khí, giữ chặt của cải.

- Tuổi Thân: Việc tuổi Thân cần làm ngay lúc này là ngồi xuống và sắp xếp lại chiếc ví tiền của mình. Hãy vuốt phẳng phiu từng tờ tiền, xếp chúng theo thứ tự ngăn nắp và bỏ đi những hóa đơn cũ không cần thiết. Một chiếc ví gọn gàng, thơm tho trong ngày mùng 2 chính là "tổ ấm" tuyệt vời để thu hút tài lộc đến với bạn suốt cả năm.

Dậu, Tuất, Hợi: Quây quần ấm áp, tài lộc tự sinh

Gia hòa thì vạn sự hưng. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, lộc lá của Dậu, Tuất, Hợi nằm ngay ở sự bình yên và hơi ấm nơi góc bếp, trong chính ngôi nhà của mình.

- Tuổi Dậu: Dù có bận rộn du xuân đến đâu, mùng 2 Tết tuổi Dậu hãy dành thời gian tự tay vào bếp nấu hoặc hâm nóng một món ăn để mời cả nhà. Bếp tượng trưng cho tài khố (kho tiền), việc bật bếp đầu năm giữ cho ngọn lửa gia đình luôn ấm áp, tài lộc nhờ thế mà cũng nảy nở không ngừng.

- Tuổi Tuất: Hãy hào phóng trao đi những lời khen ngợi thật tâm. Mùng 2 gặp ai, dù là người thân hay hàng xóm, tuổi Tuất hãy khen ngợi một nét đẹp, một sự cố gắng của họ. Niềm vui bạn gieo vào lòng người khác sẽ hóa thành vượng khí, quay trở lại bảo bọc và nâng đỡ vận trình của bạn trong năm mới.

- Tuổi Hợi: Cuộc sống vội vã đôi khi làm chúng ta quên mất sự tĩnh lặng. Mùng 2 này, tuổi Hợi hãy tự tay thắp một nén nhang trầm thơm lên bàn thờ gia tiên, đứng chắp tay tĩnh tâm trong vài phút để bày tỏ lòng biết ơn cội nguồn. Sự bình an trong tâm hồn sẽ mang lại một trí tuệ sáng suốt, giúp tuổi Hợi đưa ra những quyết định tài chính cực kỳ chuẩn xác trong năm tới.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)